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Имам Усадской мечети стал победителем Международного литературного конкурса “Джалилевские чтения”

Имам Усадской мечети стал победителем Международного литературного конкурса “Джалилевские чтения”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.02.2022 0 1

Вчера в Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного литературного конкурса “Джалилевские чтения”. Мероприятие было организовано совместно Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры РТ, Министерством образования и науки РТ. Конкурс проводился в рамках Государственной программы Республики Татарстан по сохранению национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы).

Конкурс ставит целью популяризацию творческого наследия Мусы Джалиля и писателей-фронтовиков в Татарстане, регионах России и за рубежом, развитие разговорной речи, пробуждение интереса к художественной литературе, обучение пониманию сущности и смысла поэтического слова.

Имам мечети “Ихлас” села Усады Лаишевского района Рузиль Ихсанов занял I место в номинации «М.Джалиль на татарском». Он декламировал стихотворение Мусы Джалиля «Бер үгет». Диплом победителю конкурса вручил руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

dumrt.ru

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