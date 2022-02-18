Татарские женщины-краеведы Оренбургской области изучают национальные обряды

Наш край знаменит своими пуховыми платками. У нас раньше шутили, что девочки сначала учатся ходить, потом говорить, а затем и вязать. Большинство девочек к 4 годам умели вязать, а к поступлению в школу связывали и свой первый платок.

Многие женщины работали в пухартелях вязальщицами-надомницами. Днём хлопоты по дому, а долгими вечерами вязали шали. А чтобы дело спорилось, устраивали вечерние посиделки. На посиделки собирались у кого-нибудь дома. Мог каждый придти со своей работой: кто приходил вязать, кто прясть нитки, кто стращивать пряжу, выбирать волосы из пуха или же расчёсывать пух через железную гребёнку или чёску. Иногда устраивали посиделки-взаимопомощи. Когда хозяину дома помогали обработать пух, спрясть нитки на несколько платков.

Чтобы быстрее вязать, женщины устраивали соревнование “Җеп алышу”. Двое разматывали одинаковой длины нитки и состязались, кто быстрее довяжет. А подростки-девочки вязали на фантики или на открытки. Провязываешь ряд каймы, берёшь один фантик. В конце вечера считали, у кого больше фантиков или открыток.

Во время посиделок рассказывали детям сказки, истории из своей жизни, затягивали старинные песни или рассказывали разные стихи, которые сочиняли они сами.

Во время посиделок обязательно проводили и чаепитие. Вкусный татарский чай со сливками или молоком, вкусные разные выпечки, доброжелательные взаимоотношения сближали людей. В сёлах люди жили как одна семья.

Вот обо всём этом рассказывали и показывали на сцене сельского клуба.

Альмира Омарова,

с. Биктимирово, Оренбургская область