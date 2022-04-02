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Индеец Аурелио Морэта: «Мне очень нравится татарская музыка, я восхищаюсь ей»

Индеец Аурелио Морэта: «Мне очень нравится татарская музыка, я восхищаюсь ей»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, 02.04.2022 0 5

Уличный музыкант Аурелио Морэта, когда-то уехавший из родного Эквадора, женился на татарке и остался жить в Казани. Аурелио зарабатывает исполнением музыки индейцев Южной Америки на традиционных инструментах своего народа, а также каверов на популярные песни разных стран. С недавних пор в репертуаре музыканта появились и татарские песни.

“Мне очень нравится татарская музыка, я восхищаюсь ей. Мама моей жены смотрит телеканал «Майдан», поэтому у нас дома постоянно звучит татарская музыка. Ваша музыка похожа на нашу. Мне здесь все нравится. Из блюд понравились манты. Я выучил несколько татарских слов – «рәхмәт», «хәерле иртә», «исәнмесез», «матур», «бик зур рәхмәт», «рәхим итегез», «тыныч йокы»”, – говорит он.

www.tatar-inform.ru

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