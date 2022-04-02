Масгуда Шамсутдинова призвала молодых музыковедов изучать музыкальное наследие татар

Проживающая в Америке татарский композитор Масгуда Шамсутдинова во время встречи со студентами призвала будущих музыковедов изучать историю татарской музыки. Встреча была организована Институтом языка, литературы и искусства совместно с Казанским государственным институтом культуры.

«Музыкальное наследие татарского народа большое, недостаточно моих сил, даже ряда ученых, чтобы изучить его. Нам всем вместе надо его изучать, сохранить», — сказала Масгуда Шамсутдинова.

Она отметила, что в Америке в одно время зарабатывала, рассказывая татарские сказки. «Люди покупали билет, приходили и слушали наши сказки. Наш фольклор — большое богатство», — подчеркнула она.

Известный композитор ознакомила студентов с одним из направлений своей научной деятельности — сбор и изучение колыбельных. В творческой встрече «Космос резонирует в колыбельных» также приняли участие музыковед-фольклорист, педагог Геннадий Макаров, художник-каллиграф Наджип Наккаш, а также студенты Казанской консерватории, Казанского института культуры и Казанского музыкального училища.

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