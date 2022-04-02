В Набережных Челнах пройдет финал конкурса «Наш певец! Новое поколение»

В Набережных Челнах во Дворце культуры «Энергетик» станут известны имена победителей республиканского конкурса среди исполнителей татарских песен «Безнең җырчы! Яңа буын» – «Наш певец! Новое поколение». Проект организован радио «Күңел» и приурочен к его 25-летнему юбилею.

«И хотя сам конкурс был объявлен республиканским, он невольно перешагнул обозначенные рамки. Мы получали заявки на участие со всей страны», – рассказала заместитель главного редактора радио Лилия Махмутова.

Принять участие в проекте мог любой желающий, достигший совершеннолетнего возраста. Отборочные туры конкурса прошли в онлайн-режиме. Всего было получено 73 заявки из Пензы, Ульяновска, Самары, а также из городов Башкортостана – Уфы, Нефтекамска. В проекте также поучаствовали певцы из Высокогорского, Муслюмовского, Азнакаевского, Заинского, Тукаевского, Мамадышского, Кукморского, Буинского, Агрызского районов Татарстана, из города Казани, Елабуги, Нижнекамска.

Во второй тур было отобрано 38 участников. В финал вышли 25 конкурсантов. Жюри оценит выступления участников по пятибалльной системе. Будут учитываться артистизм, исполнительское мастерство и индивидуальность вокалиста.

Финал конкурса состоится 17 апреля.

Проект «Безнең җырчы! Яңа буын» – «Наш певец! Новое поколение» проводится с целью популяризации татарских песен, выявления и поддержки талантливых исполнителей, развития их творческого потенциала.

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