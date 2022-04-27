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Интеллектуальная игра «Чикләвек» и молодежный ифтар прошли в Татарском культурном центре

Интеллектуальная игра «Чикләвек» и молодежный ифтар прошли в Татарском культурном центре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.04.2022 0 3

Проведение таких культурно-просветительских мероприятий уже стало доброй традицией, которая собирает татарскую молодежь Москвы под сводами исторического здания Татарского культурного центра.
Участников пришли поддержать председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

Игра, которая полностью проходит на татарском языке, в этот раз была посвящена жизненному пути и духовному наследию известного татарского религиозного деятеля 20-30-х годов прошлого века Ризаэтдина Фахретдина.
Команды, сформированные главным образом из представителей татарских землячеств различных московских ВУЗов, продемонстрировали высокий уровень знаний истории и традиций татарского народа.
В перерывах между турами перед участниками выступили ансамбль духовной музыки «Медина», молодая певица Лилия Зиннурова, стихотворение Ангама Атнабаева читала Гельяз Мавлютова.

В игре приняли участие 16 команд. Всего на мероприятии было более 150 человек.
Первое место заняла команда «Щисто егетлярский», в составе которой были действительно только молодые люди.
Вели вечер Альбина Валиева и Ильназ Исмагилов.

Благодарим всех активистов Совета молодежи при Полпредстве Татарстана за большой вклад в популяризацию богатейшего культурного и научного наследия татарского народа!

avtonomiya.tatar

 

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