Интеллектуальная игра «Чикләвек» и молодежный ифтар прошли в Татарском культурном центре

Проведение таких культурно-просветительских мероприятий уже стало доброй традицией, которая собирает татарскую молодежь Москвы под сводами исторического здания Татарского культурного центра.

Участников пришли поддержать председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

Игра, которая полностью проходит на татарском языке, в этот раз была посвящена жизненному пути и духовному наследию известного татарского религиозного деятеля 20-30-х годов прошлого века Ризаэтдина Фахретдина.

Команды, сформированные главным образом из представителей татарских землячеств различных московских ВУЗов, продемонстрировали высокий уровень знаний истории и традиций татарского народа.

В перерывах между турами перед участниками выступили ансамбль духовной музыки «Медина», молодая певица Лилия Зиннурова, стихотворение Ангама Атнабаева читала Гельяз Мавлютова.

В игре приняли участие 16 команд. Всего на мероприятии было более 150 человек.

Первое место заняла команда «Щисто егетлярский», в составе которой были действительно только молодые люди.

Вели вечер Альбина Валиева и Ильназ Исмагилов.

Благодарим всех активистов Совета молодежи при Полпредстве Татарстана за большой вклад в популяризацию богатейшего культурного и научного наследия татарского народа!

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