Сотрудники центра татарской культуры «Дулкын» Алтайского края ознакомили с творчеством Габдуллы Тукая

22 апреля в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова прошла одна из самых необычных и любимых жителями Барнаула акций – Библионочь. Помимо книжной тематики, которая красной линией прошла через всё мероприятие, читателей ждали различные мастер-классы, и познавательные лекции, и «бои» эрудитов, и развлекательно-познавательная программа с участием творческих коллективов.

Мероприятие открыли министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и директор «Шишковки» Татьяна Егорова. Большой интерес вызвали выступления этно-фолк группы «Рунара», танцевальной студии «Аюна трайб» и центра эстетического воспитания «Песнохорки». Гости делали тряпичных кукол с мастерицами из художественного музея, писали пером, создавали изделия из глины, осваивали искусства петроглифов. Настольные игры «Путешествие по Алтайскому краю», «Театральная история Алтая», «Горнозаводская история Алтая» и «Изобретательство на Алтае» привлекли внимание гостей библионочи.

«Центр татарской культуры «Дулкын» показал большую программу. Её центральной темой стало творчество Габдуллы Тукая. Для гостей библионочи звучали песни на стихи поэта и его произведения на татарском и русском языке. Сказку «Шурале» прочитали на 6 языках. Также активисты Центра устроили мини-версию Сабантуя. В течении часа гости играли в национальные игры и смогли прикоснуться к народной культуре татар и примерить татарские головные уборы.

«Библионочь» – 2022 приурочена к Году культурного наследия народов России.