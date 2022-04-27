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Илгиз Халиков принял участие в конференции о взаимодействии с соотечественниками за рубежом

Илгиз Халиков принял участие в конференции о взаимодействии с соотечественниками за рубежом

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.04.2022 0 8

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Илгиз Халиков принял участие в конференции «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов  Российской Федерации».

Илгиз Халиков в онлайн формате поприветствовал участников от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Он выступил с докладом на тему «О проектах Исполкома Всемирного конгресса татар и реализации государственных программ Республики Татарстан по линии работы с соотечественниками».

На конференции, прошедшей во Владикавказе,  также приняли участие представители руководств субъектов Российской Федерации.

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