Илгиз Халиков принял участие в конференции о взаимодействии с соотечественниками за рубежом

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Илгиз Халиков принял участие в конференции «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации».

Илгиз Халиков в онлайн формате поприветствовал участников от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Он выступил с докладом на тему «О проектах Исполкома Всемирного конгресса татар и реализации государственных программ Республики Татарстан по линии работы с соотечественниками».

На конференции, прошедшей во Владикавказе, также приняли участие представители руководств субъектов Российской Федерации.