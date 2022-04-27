Ралина Юсупова и Галия Шарафетдинова стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по математике

С 17 по 23 апреля на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. В заключительном этапе приняло участие 455 обучающихся из 75 регионов России.

Татарстан на олимпиаде представляли 38 учеников из образовательных учреждений Казани и Набережных Челнов. По итогам олимпиады 2 школьника стали победителями и 20 детей – призёрами.

Победителями стали ученица 10 класса Ралина Юсупова и ученица 11 класса Галия Шарафетдинова. Обе девочки – из лицея №131 Вахитовского района Казани. Напомним, что школьницы недавно стали победителями престижной Европейской математической олимпиады для девочек.

Призерами Всероссийской олимпиады школьников по математике стали ученик 7 класса Максим Большаков, ученик 10 класса Андрей Евстафьев, ученик 11 класса Булат Харисов. Все трое представляли лицей-интернат №2 Московского района Казани. Также призёрами признаны девятиклассник Тимур Галимов, десятиклассники Асгат Хуснуллин, и Раиль Ягафаров лицея им. Лобачевского КФУ.

Ученица 9 класса гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой Московского района Казани София Валеева; девятиклассники – Дамир Султанов, Данияр Газизов, десятиклассница Регина Сабирьянова из общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» КФУ также стали призёрами олимпиады. Отличились и представители лицея №131 Вахитовского района Казани – это ученик 9 класса Амир Валиахметов, ученик 10 класса Ильнур Хамидуллин, одиннадцатиклассники Альберт Чепкунов и Владислав Шведов.

Призовые места завоевали ученик 10 класса средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе» Вахитовского района Казани Тимур Гизатуллин, и представители гимназии №26 города Набережные Челны – девятиклассники Яна Магизова, Ильяс Аетдинов, Макар Рипенко, Альбина Халитова.

Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства в решении задач олимпиадной математики.

Поздравляем ребят, родителей и их наставников с заслуженным успехом!

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