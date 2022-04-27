В Пензенской области прошли мероприятия посвященные 136-летию Габдуллы Тукая

26 апреля отмечается день рождения любимого татарского поэта Габдуллы Тукая. Его книги учат детей красоте родного края, доброте, призывают быть милосердным, справедливым и смелым.

В жизни великому поэту татарского народа было отмерено лишь 27 лет. Он прошел короткий, но полный творческого горения путь. За семь с небольшим лет своей творческой деятельности им созданы сотни стихотворений, 9 поэм, десятки публицистических статей.

Вшколе с. Верхняя Елюзань , 26 апреля 2022 года прошли мероприятия посвященные 136-летию поэта – «Тукай-ты навеки в наших сердцах!».

На мероприятиях учителя рассказали ребятам о тяжелом детстве поэта, о его жизни и творчестве. Ребята услышали много нового из его биографии, послушали воспоминания современников о великом сыне татарского народа. Читали стихотворения, в которых он затрагивал тему Родины, родного языка, жизни простого народа. Обучающиеся начальных классов по мотивам произведений Г.Тукая рисовали любимых персонажей «Шурэле», «Су Анасы», «Бала белэн кубэлэк», «Кызыклы шэкерт» h.б.

В завершении мероприятий ребята с удовольствием спели песню «Туган тел», которая стала гимном татарского народа.

Татарская автономия Пензенской области