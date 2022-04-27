В Татарском культурном центре Москвы открыли кабинет татарского языка

В день рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре торжественно открыли новое креативное пространств — кабинет татарского языка.

В мероприятии приняли участие участие заместитель премьер-министра РТ- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, руководство Автономии татар Москвы и Татарского культурного центра, деятели культуры и искусства.

Созданное с учётом современных тенденций и требований к образовательному процессу пространство, откроет новые возможности для желающих учить родной язык!