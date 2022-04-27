Объявлены лауреаты Государственных премий Республики Татарстан имени Г.Тукая в 2022 году

Традиционно в День родного языка и 136-летия со дня рождения Г.Тукая Президент Татарстана объявил лауреатов Государственных премий Республики Татарстан имени Г.Тукая.

В текущем году в комиссию на соискание Государственных премий имени Габдуллы Тукая поступило 25 заявок, из которых в шорт-лист вошли 19.

В 2022 году Государственные премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присудили:

Леронову Лемону Лероновичу (Лябибу Лерону) – за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница»), «Әкиятче малай» («Мальчик-сказочник») и Егорову Анатолию Николаевичу – за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан, цикл гобеленов «Над Казанью луна».

Справка

Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства).

Премия была учреждена 8 апреля 1958 г. Министерством культуры ТАССР и с тех пор присуждалась ежегодно (с перерывом в 1961—1965 гг. и в 1975 г.).

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