В Музее истории государственности татарского народа и РТ откроется выставка художника Ильдуса Муртазина «Terra Bular»

29 апреля в 14:00 в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан откроется выставка художника Ильдуса Муртазина «Terra Bular». Выставка приурочена к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Название для выставки было найдено в строчках сочинения XII века из Венгрии. Там рассказывается о переселении на земли венгров булгар-мусульман из далекой Terra Bular – земли биляров (буларов, билеров). Биляр – столичный город булгар, культурный центр и мегаполис своего времени.

Картины Ильдуса Муртазина приглашают к путешествию в булгарскую страну. На выставке будут показаны 23 работы, написанные маслом. Основные жанры картин – исторический и портретный, пейзаж и пастораль, батальный и иппический (посвященный лошадям). Основные сюжеты: переселение булгар на Волгу, булгарские воины и воительницы, мирная жизнь, торговля, утверждение ислама. Работы автора воспевают Булгарию в моменте ее становления и расцвета. Воссоздавая атмосферу и стиль жизни булгар, художник оставляет за рамками конкретные исторические сюжеты. Его произведения созданы с позиции философии «радости жизни», несут в себе позитивное светлое начало, они полны воздуха и света, динамичны.

Художник из Нижнекамска Ильдус Муртазин – заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России и Татарстана, Творческого союза художников России. Участник международных и всероссийских выставок. Его работы хранятся во многих российских государственных и корпоративных коллекциях.

На выставке в музее будут показаны такие картины как: «Кул Гали», «Защитники Волжской Булгарии», «Булгары на Волге», «Купцы заморские», «Мирное небо» и многие другие.

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