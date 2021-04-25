tatruen
Главная / Новости / Искер встречал гостей
Искер встречал гостей

Искер встречал гостей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 25.04.2021 0 9

Председатель Всемирного Конгресса Татар Шакиров Данис Фанисович посетил Историко-мемориальный комплекс “Искер” и город Тобольск. Общественные деятели Тюменской области достойно встретили высокого гостя. Руководитель и автор проекта Луиза Шамсутдинова и инвестор проекта Дамир Ибрагимов рассказали и показали проекты РТОО ” Наследие” по Тюменской области. Председатель Общественной палаты г. Тобольска Василий Кожедуб, Председатель Координационного Совета общественных татарских обьединений Ринат Насыров, Руководитель “Тура-тур” Хаким Муратов, Председатель Совета общественных организаций г. Тобольска Альберт Апсаттаров, Руководитель кафе-музея “Бахетле” Алсу Мухамедьярова обсудили дальнейшие планы и перспективы развития!

Общественные деятели, руководители татарских организаций Тюменской области и Председатель Всемирного Конгресса татар также провели рабочую встречу в г. Тюмени. Обсудили вопросы развития краеведения и сохранения историко-культурного наследия татар. Состоялось торжественное награждение общественных татарских деятелей. Участники Круглого стола посетили праздничный концерт, посвященный 20 летию Центра татарской культуры города Тюмени.

Луиза Шамсутдинова

Тюмень

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.