Искер встречал гостей

Председатель Всемирного Конгресса Татар Шакиров Данис Фанисович посетил Историко-мемориальный комплекс “Искер” и город Тобольск. Общественные деятели Тюменской области достойно встретили высокого гостя. Руководитель и автор проекта Луиза Шамсутдинова и инвестор проекта Дамир Ибрагимов рассказали и показали проекты РТОО ” Наследие” по Тюменской области. Председатель Общественной палаты г. Тобольска Василий Кожедуб, Председатель Координационного Совета общественных татарских обьединений Ринат Насыров, Руководитель “Тура-тур” Хаким Муратов, Председатель Совета общественных организаций г. Тобольска Альберт Апсаттаров, Руководитель кафе-музея “Бахетле” Алсу Мухамедьярова обсудили дальнейшие планы и перспективы развития!

Общественные деятели, руководители татарских организаций Тюменской области и Председатель Всемирного Конгресса татар также провели рабочую встречу в г. Тюмени. Обсудили вопросы развития краеведения и сохранения историко-культурного наследия татар. Состоялось торжественное награждение общественных татарских деятелей. Участники Круглого стола посетили праздничный концерт, посвященный 20 летию Центра татарской культуры города Тюмени.

Луиза Шамсутдинова

Тюмень