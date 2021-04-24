В Казани готовятся к празднованию 100-летия основоположника татарского искусствознания Фуада Валеева

Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ «Институт истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан» совместно с ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан», ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и развития традиций в сфере культуры Республики Татарстан» приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения основоположника татарского искусствознания, первого в Поволжье доктора искусствоведения Фуада Хасановича Валеева.

В рамках празднования юбилея планируется проведение:

– Международной научной конференции «Наследие и современность: проблемы изучения, сохранения и преемственности традиций в искусстве и архитектуре»;

– Круглого стола «Национальное искусство в парадигме новой реальности» с участием художников и деятелей искусства;

– Выставки «Наследие и современность» с экспонированием творческих работ Ф.Х.Валеева и произведений современных художников декоративно-прикладного искусства;

– Презентации книги Ф.Х.Валеева «Татарское народное декоративное искусство» (Казань: Татарское книжное издательство, 2020);

– Лекций и мастер-классов.

Дата проведения мероприятий: 20-21 мая 2021.

Место проведения: г. Казань, Национальная художественная галерея «Хазине», Институт истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан

Международная конференция проводится под эгидой «Шестых Валеевских чтений».

Предлагаемая к обсуждению тематика:

– новые аспекты в постановке проблемы художественного и архитектурного наследия;

– сохранение материального и нематериального наследия в сфере культуры: новые возможности и подходы;

– трансформация национальных традиций в современной культуре;

– постмодернизм в национальном и региональном контекстах;

– реконструкция традиций и пути инноваций в декоративном искусстве, архитектуре, дизайне, визуальной культуре;

– новые тенденции в музейном строительстве;

– актуальные образовательные и популяризаторские модели.

Для участия в конференции, круглом столе необходимо до 1 мая 2021 года подать заявку с указанием темы выступления. Информационное письмо доступно по гиперссылке

Электронная регистрация по ссылке https://tatcultresurs.ru/event/cikl-meropriyatiy-posvyaschennyy-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-fkh-valeeva

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет:

Научная конференция: Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна (Институт истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан): [email protected]; тел.+7 960-044-59-04;

Круглый стол, лектории: Мансурова Гульнара Камилевна (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан): [email protected]; тел. +7 927-429-35-72;

По электронной регистрации: Латыпова Гульназ Марсовна (Министерство культуры РТ, ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ»): [email protected]; тел.+7 937-524-46-78.

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