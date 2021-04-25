Празднует деревня вековой юбилей

Минувший 2020-й год для Камышлинского района был богат на знаменательные события и юбилейные даты. Позади остались 100-летие Камышлинского татарского народного театра, 50-летие татарского народного фольклорного ансамбля «Ак каен» села Старое Ермаково, вековой юбилей деревни Давлеткулово. В этом году давлеткуловцы планируют отметить отложенный из-за пандемии юбилей деревни, который соберет гостей 13 июня на традиционном национальном празднике Сабантуй.

В этом материале нам хочется сделать шаг назад на столетие, вспомнить удивительные факты, впечатляющие события, уникальные сведения об этом небольшом населенном пункте нашего района, который входит в состав сельского поселения Камышла. В этом нам помогут материалы книги «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки», опубликованной под общей редакцией Ш.Х. Галимова.

Село Давлеткулово, которое находится в одном из самых живописных уголков Камышлинского района, в 1920 году возникло при следующих обстоятельствах. …Осенью 1919 года в селе Камышла случился очередной большой пожар, от многих хозяйств остался один пепел. Те, чьи дома сгорели, пришли к решению обосновываться на новом месте. Места вокруг деревни богаты целебными родниками, богатыми лесами, горами и историческими находками времен динозавров, которые можно найти и по сей день. Один из погорельцев, Абугали Шавалиев, отправляется в Самару с ходатайством от имени земляков к губернским властям и получает разрешение выделиться в отдельный поселок.

Новую деревню решили строить в 7 километрах от родного села. Уже через год чуть выше по течению реки Камышлинки стояли 82 новых дома, а 18 декабря 1920 года сюда переехали 450 человек. Из них 187 человек старше 20 лет, а 263 человек — молодежь до 20 лет. Вот имена первых переселенцев: Галялетдин, Шайхутдин Хайрутдиновы, Абугали, Шакургали Шавалиевы, Лотфулла, Мингаряй, Гайфулла Сагидуллины, Гайфулла Гиззатов, Габделгазиз Гарипов, Кашафетдин Мансуров, Фасиха Фаттахова, Шайхутдин Шатдинов, Шайхутдин, Фаляхутдин, Мингали Рафагутдиновы, Миргабизян, Мубаракша, Надерша Фаретдиновы, Гарифулла, Мингали, Минлесалим Гилязовы, Шайсултан, Махмутсултан Биктахировы, Нургали Шавалиев, Гайфутдин Рафагутдинов, Набиулла Аглиуллин.

27 ноября 1920 года состоялось первое собрание жителей села, в котором участвовало 52 человека. Председателем собрания был избран Нургали Шавалиев, секретарем — Гали Ахметов. Обсуждались разные вопросы сельской жизни, в том числе и о том, что новое село нуждается в мулле. На эту должность сельчане единогласно выбрали Хариса Сафуанова, жителя соседнего села Новое Усманово, который, отслужив 7 лет, недавно пришел из армии. Сафуанов переехал в Давлеткулово и, наряду с выполнением своих прямых обязанностей, начал записывать сведения о жизни нового населенного пункта.

Весна и лето 1921 года выдались сухими и жаркими. Хлеб не уродился, трава «сгорела» даже на заливных лугах. Страшный голод в Поволжье не миновал, конечно, и Давлеткулово. Было немало случаев, когда люди умирали от голода… В 1922-1923 гг. давлеткуловцы, как и крестьяне других сел, собрали хорошие урожаи, что позволило преодолеть последствия голода. Сельчане активно начали разводить скотину, и село начинает процветать.

В 1929 году в Давлеткулово образовался колхоз, в который вошли первые 14 хозяйств. Председателем колхоза крестьяне выбрали Мухамматвали Хузиева. В 1930-1931 гг. к ним присоединились еще 16 хозяйств. Артели дали название «Кызыл куч» («Красная сила»), возглавил ее Давлетша Надыршин. В 1932 году хозяйство продолжает крепнуть, и по всем показателям вышло в передовые. Об этом говорят материалы районной газеты того времени. Например, в номере от 30 мая 1934 года районная газета писала, что колхозу «Красная сила» вручено переходящее Красное Знамя Самарского краевого комитета ВКП [б] и крайисполкома, а передовые колхозницы Минжихан Фарукшина и Минниса Биктагирова награждены денежной премией в размере 80 рублей каждой.

В 1935 году председатель колхоза Мухамматвали Хузиев и Шахида Гарипова едут в Москву на второй Всесоюзный съезд ударников-колхозников представлять самый татарский район Куйбышевского края.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Из села Давлеткулово на фронт уходят 77 человек, из них 43 не вернулись с войны. Послевоенные годы были очень трудными. Только со второй половины 50-х годов в колхозе появилась возможность строить новые дома и хозяйственные объекты. В 1952 году председателем давлеткуловского колхоза стал Нурсахи Камилов. За 4 года его работы хозяйство по основным отраслям — животноводству и растениеводству стало одним из передовых в районе. В те годы колхоз «Красная сила» объединял два села — Давлеткулово и Юлдуз. В Давлеткулово проживало 442 человека, 278 из них трудились в колхозе. Из 2094 га земельных угодий пахотными являлись 1357 га.

В ноябре 1957 года колхоз «Красная сила» был присоединен к колхозу «Новая жизнь». В 1962 году к ним присоединяют и колхоз «Октябрь». «Новая жизнь» переименовывается в колхоз «Мир», а Давлеткулово становится его 4-й бригадой. Период укрупнения сельскохозяйственных предприятий оставил глубокий и тяжелый след в истории малых сел. В начале 60-х годов в Давлеткулово насчитывалось 115 домов, а в соседнем поселке Йолдыз — 56. Но когда главное внимание государства переключилось на развитие центральных усадеб колхозов, начался отток населения из так называемых «неперспективных» деревень. Молодежь, в первую очередь механизаторы, стала переезжать в райцентр, а этим двум селам грозило вымирание. Так оно и случилось: в 1976 году перестал существовать поселок Юлдуз. Та же учесть могла постигнуть и Давлеткулово. Председатель колхоза «Мир» Сазит Галимуллин приложил много усилий, чтобы не допустить такой ход событий. В первой половине 1980 годов в 4-й бригаде строится большой гараж, животноводческий комплекс, клуб. Село воспрянуло духом и снова начало жить надеждами на будущее.

Но грянула перестройка, и страна погрузилась в хаос. Уже в 1990 году в Давлеткулово насчитывалось всего 67 домов, где проживало 76 человек, 37 из которых — дети. В 1995 году начались перемены к лучшему: в село провели газ, проложили асфальтовую дорогу. Но Давлеткулово постигли те же проблемы, что и другие села. В результате молодежь в поисках работы еще активнее стала уезжать в большие города, откуда она, как правило, не возвращалась.

В 2000 году в Давлеткулово организовался новый колхоз. Его руководителем стал молодой специалист Фанис Гиззатов. При нем снова наблюдается подъем хозяйства. Но опять ненадолго, общие проблемы экономики страны оказывают на маленькое сельхозпредприятие негативное влияние. Фанис Мударисович был вынужден оставить должность, земли перестают обрабатываться, а ферма распадается. Тогда же закрываются продовольственный магазин, медпункт и школа. На современном этапе пытается вдохнуть вторую жизнь в умирающую деревню местный предприниматель Ф.И. Гилязов, который занялся обработкой бывших бесхозных колхозных полей.

Единственное здание, восстановленное за последнее время в Давлеткулово, это мечеть. Это красивое сооружение было построено еще в 1925 году на деньги, собранные народом. В советские годы здание передавалось в распоряжение разных организаций, но дольше всего служило медпунктом. В 1990 году мечеть снова открыла свои двери. После того, как первый мулла Зиннатулла-хазрат Хайбрахманов ушел в мир иной, его место занял Фаляхутдин Инсапов. После него обязанности имама исполнял Мухаммат Валиахметов. Село будто ожило, и стар, и млад стали посещать мечеть. В 2001 году мечеть была отреставрирована с помощью регионального духовного управления мусульман Самарской области. Оказали большую помощь также и выходцы из села — Рафис Гиззатов, Радик Дарземанов, Равиль Сагидуллин, Агдас Гиззатов.

P.S. История деревни Давлеткулово на этом не заканчивается, оно продолжается. Здесь живут замечательные, добрые, отзывчивые, трудолюбивые люди, влюбленные в свой край. Редакция газеты «КИ» предлагает нашим читателям, жителям и уроженцам Давлеткулово откликнуться на рубрику «Страница давлеткуловской истории», рассказать о деревне и людях, о том, что важно знать, хранить и передавать из поколения в поколение.

Илюся Гайнуллина samtatnews.ru