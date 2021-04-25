Объявлены победители VIII Международной олимпиады по татарскому языку и литературе

На VIII Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе Гран-при удостоились сразу три победителя — это Гульназ Мукминова из села Исенбаево Агрызского района Татарстана, Айнур Сабирзянов из Батыревского района Чувашской Республики и Нури Чапаноглу, проживающий в штате Калифорния, США.

Итоги олимпиады были оглашены на Всероссийском форуме учителей родного языка в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани. Победителей поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Пусть будут победы в будущем. Без такой активной молодежи у языка, у нашего народа нет будущего. Работа ведется новыми методами, мы видим, что это нужно. Спасибо всем неравнодушным», — сказал Президент РТ.

Присоединившийся к церемонии награждения по видеосвязи Нури Чопаноглу поблагодарил организаторов олимпиады, а также свою семью за поддержку.

Айнур Сабирзянов из Чувашии заверил, что своих будущих детей обучит родному языку. «Эта победа — общий успех всех соплеменников, учителей», — сказал он.

«Я счастлива, что могут получать знания на родном языке, говорить на нем. Хочу связать свое будущее с татарским языком», — поделилась Гульназ Мукминова.

На Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе в этом году приняли участие 153 ребенка из разных регионов России. Это республики Башкортостан, Марий Эль, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, а также Астраханская, Кировская, Курганская, Нижегордская, Омская, Пензенская области, Пермский край, город Москва, Крымская Республика, Новосибирская, Иркутская, Томская области и другие.

Были также 28 участников из зарубежных стран: Финляндии, Канады, Германии, Турции, Казахстана, Японии, Узбекистана, Киргизии, Эстонии, Франции, США и Азербайджана. Испытания олимпиады они прошли онлайн из-за коронавирусных ограничений.

Победителям были вручены дипломы от Министерства образования и науки Республики Татарстан, а также сертификаты.

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