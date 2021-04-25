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Историко-мемориальный комплекс “Искер” ждет гостей и туристов

Историко-мемориальный комплекс “Искер” ждет гостей и туристов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, Соотечественники, 25.04.2021 0 8

Дорогие друзья!
20 лет я со своими соратниками работала над созданием историко-мемориальных комплексов “Искер” и “Сузге”, улицы имени Хана Кучума, “Аллеи Шейхов” и др.проектов. Всего 15 проектов!

Сегодня гордо озвучиваю о том, что пришла пора распахнуть двери комплекса “Искер”!
Нам есть что показать, рассказать! Выросло целое поколение, которое участвовало на наших мероприятиях ” Искер-жыен”,  ” Сузге-тора”,  “Кучум хан оныклары”,  ” Изге Искер догалары”, “Историческая судьба Искера” и др.
Приглашаем всех в гости! Знакомим с проектами и турпредложениями!

Луиза Шамсутдинова

Тюмень

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