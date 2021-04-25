Историко-мемориальный комплекс “Искер” ждет гостей и туристов

Дорогие друзья!

20 лет я со своими соратниками работала над созданием историко-мемориальных комплексов “Искер” и “Сузге”, улицы имени Хана Кучума, “Аллеи Шейхов” и др.проектов. Всего 15 проектов!

Сегодня гордо озвучиваю о том, что пришла пора распахнуть двери комплекса “Искер”!

Нам есть что показать, рассказать! Выросло целое поколение, которое участвовало на наших мероприятиях ” Искер-жыен”, ” Сузге-тора”, “Кучум хан оныклары”, ” Изге Искер догалары”, “Историческая судьба Искера” и др.

Приглашаем всех в гости! Знакомим с проектами и турпредложениями!

Луиза Шамсутдинова

Тюмень