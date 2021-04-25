Татарский балет «Шурале» посмотрят люди в разных точках мира

26 апреля 2021 года татарский национальный балет “Шурале” смогут увидеть люди в разных точках земного шара. Трансляция записи европейского канала «Mezzo» будет осуществлена на площадках представительств Россотрудничества – в Российских Центрах науки и культуры (“Русских домах”).

Съемка современной постановки «Шурале» Казанского театра оперы и балета по заказу телеканала «Mezzo» была осуществлена французской компанией «Telmondis» – крупнейшим производителем аудиовизуальных трансляций живых исполнений оперы, балета, театральных и концертных представлений.

Акция проводится при поддержке Министерства культуры Татарстан.

Перед началом трансляции на онлайн-площадках Русских домов к зрителям обратятся с приветственным словом Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На телеканале «Mezzo» транслировались также балет “Золотая Орда” (либретто Рената Хариса, музыка – Резеды Ахияровой) и опера “Джалиль” (либретто Ахмета Файзи, музыка Назиба Жиганова), в июле 2013 года телеканал «Mezzo» осуществлял трансляцию из Татарского театра оперы и балета — вся Европа тогда увидела Гала-концерт фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань», состоявшийся в рамках Культурной программы Всемирной Универсиады-2013, проходившей в Казани.

Ссылку вы сможете найти на официальной странице Министерства культуры Республики Татарстан в социальной сети “Инстаграм” в описании профиля, пароль будет опубликован 26 апреля.

Событие приурочено к юбилейной дате:135-летию со дня рождения татарского поэта, классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Он оставил богатое литературное наследие и написавшего поэму «Шурале» по мотивам татарского народного фольклора.

Творчество Тукая вдохновило на создание одноименного балета молодого талантливого композитора Фарида Яруллина, впоследствии павшего на фронтах Великой Отечественной войны. В 1958 году Фариду Яруллину за балет «Шурале» была посмертно присуждена Государственная премия Татарстана имени Г. Тукая.

Премьера «Шурале» состоялась в Казани 12 марта 1945 года, где в главных партиях выступили ведущие солисты театра А.Гацулина (Сююмбике), В. Романюк (Шурале) и Б.Ахтямов (Былтыр). Постановку осуществили балетмейстеры Л. Жуков и Г. Тагиров. Авторами либретто являются исследователь творчества Тукая, известный поэт-лирик Ахмет Файзи и балетмейстер Мариинского театра Леонид Якобсон.

Это один из самых любимых зрителями спектаклей в репертуаре Татарского академического театра оперы и балета им.М.Джалиля. В нем есть волшебство сюжета, вдохновившего Габдуллу Тукая на поэму, гениальная музыка Фарида Яруллина, пронизанная любовью к национальным корням и уважением к таланту народного поэта. И, наконец, прекрасная хореография…

Партии трех главных героев по сложности и богатству классического танца нередко сравнивают со «Спящей красавицей» и «Лебединым озером». Постановка до сих пор пользуется большой любовью у зрителя. Это красочная балетная сказка, где вершатся волшебные превращения птиц в красавиц-девушек, в дремучем лесу резвится нечисть – джинны, шайтаны и ведьмы развлекают плясками своего повелителя, лешего Шурале, а в татарской деревне с размахом празднуется свадьба…

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