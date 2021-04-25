В Тобольске состоялось литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Г. Тукая

Апрель традиционно принято считать месяцем Габдуллы Тукая. В апреле великий поэт родился и в апреле он ушел из жизни. В эти дни во всех странах, где проживают люди татарской национальности, во всех диаспорах отмечают день рождения большого поэта, непревзойденного таланта. Тукай всегда был и останется флагманом творческой мысли татарской поэтической литературы и эталоном глубокой любви к своему народу. 22 апреля 2021 года в МАОУ СОШ №15 г. Тобольска состоялось литературно-музыкальное внеклассное мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения Великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Ведущей мероприятия была классный руководитель Давлетбаева Гульшат Зинатулловна и учащиеся 4 «б» класса. В целях ознакомления с творчеством поэта и перенимания опыта были приглашены почетные гости в лице Бакиевой Рашиды Курмановны, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РФ; Юнусовой Айсылу Аптельмановны, председателя общественной организации «Ак калфак» г. Тобольска;

Умитбаевой Риммы Ролифовны, члена совета МОО «Национально-культурная автономия татар г. Тобольска», журналиста газеты «Янарыш»; Хисматуллина Саита Заировича, директора МАОУ СОШ №15 г. Тобольска, депутата Тобольской городской Думы VII созыва;

Коробейниковой Ольги Витальевны, зам. директора МАОУ СОШ №15.

На правах директора, обратился к присутствующим с приветственным словом и подчеркнул, что отмечать дни рождения великих татарских поэтов и проводить чтения является давней традицией нашей школы. После чего было вручено Благодарственное письмо от Всемирного конгресса татар Рашиде Курмановне Бакиевой за участие во Всероссийском конкурсе «Эниемнен жылы кочагы». Почетной грамотой от местной общественной организации «Национально-культурной автономии татар» г. Тобольска была удостоена хозяйка мероприятия Давлетбаева Гульшат Зинатулловна за привитие любви к родному языку, национальным обычаям и традициям.

В ходе мероприятия, учащиеся рассказали о творчестве Габдуллы Тукая и процитировали стихотворения на татарском и на русском языках.

Почетные гости в ответном слове спели и рассказали о жизнедеятельности поэта. Имя Тукая означает целую эпоху в духовном развитии татарского народа, в становлении его литературы, искусства, культуры в целом. Поэт навсегда останется жить в благодарной памяти народа. Значение Габдуллы Тукая для татарского народа огромно. Он выполнил в своей культуре ту же историческую миссию, что и Пушкин в русской культуре, Шевченко в украинской, Абай в казахской. Произведения Тукая большими тиражами издаются на русском и многих других национальных языках страны. Поэт продолжает жить вместе со своим народом, вместе с народами всей многонациональной России. Его путь, путь к бессмертию и славе продолжается…

Саит Хисматулин

Тобольск