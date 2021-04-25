Для учасников кинофестиваля «Милли мультFest» были организованы мастер-классы

В ходе финальной программы республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest» в образовательно-оздоровительном комплексе «Байтик» для детей была организована профильная смена, которая нацелена на поддержание начинающих мультипликаторов, кинематографистов и создателей компьютерных игр.

22 апреля дети получили ценные знания от главного режиссера «Татармультфильм», преподавателя кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского Государственного института культуры Сергея Киатрова, разработчика в Digital Media Lab, преподавателя различных IT-дисциплин в ООК «Байтик» Самата Кадырова, режиссера, преподавателя кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского Государственного института культуры Юлии Захаровой и генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева.

Во время мастер-класса Сергея Киатрова дети познакомились с понятием «Анимация», ее видами и техниками, а также с средствами создания. Также группа юных мультипликаторов узнали о главных ошибках в создании мультфильмов. Сергей Владиславович дал свои советы по каждой работе, обозначил основные недочеты.

Юлия Захарова для юных кинематографистов провела динамичный мастер-класс: во время него дети играли в игры, которые были нацелены на логику и мышление, работу на камеру. Среди детей были как начинающие актеры, так и молодые режиссеры, чьи работы были удостоены наград.

Любители компьютерных игр были рады тет-а-тет общению с преподавателем различных IT-дисциплин лагеря «Байтик» Саматом Кадыровым. Участники признались, что во многом им в создании игр помогают учителя информатики, а им бы хотелось получить ценные советы от IT-специалиста, который погружен в это дело полностью.

Самым долгожданным событием в программе смены стал мастер-класс от генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева.

Он на примере перезапущенного мультфильма «Простоквашино» показал и рассказал во всех деталях и этапах создания анимационной работы. К слову, на данный момент «Простоквашино» является самым просматриваем мультфильмом канала – более 1 миллиарда зрительских просмотров на март 2021.

«Скажу вам правду – Мультипликация довольно кропотливая и трудоёмкая работа, которая требует ежедневного обучения, саморазвития и поиска. Но если ты выбрал быть мультипликатором, то эту профессию невозможно не любить! У вас столько возможностей – не упускайте их!» – обратился к детям Борис Александрович.

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