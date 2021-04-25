В г. Малмыж отметили 10 годовщину фестиваля-конкурса «Нократ моңнары» (Вятские напевы)

Сегодня, 25 апреля, в г. Малмыж Кировской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10 годовщине проведения межрегионального фестиваля-конкурса «Нократ моннары» (Вятские напевы) (далее – Фестиваль).

В Фестивале, целью которого является сохранение, развитие и популяризация национального творчества татарского народа, приняли участие индивидуальные исполнители и национальные творческие коллективы культурно-досуговых учреждений Кировской области.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева участников Фестиваля приветствовал главный референт Комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах РФ Ильназ Фазлутдинов:

«Фестиваль-конкурс, проводимый в этом году в десятый раз, играет большую роль в объединении не только татар Кировской области, но и соседних регионов. Перед нами стоит одна общая цель – воспитать в подрастающем поколении национальный дух, а также передать молодежи традиции и обычаи нашего народа».

Почетным гостем мероприятия стал Глава Малмыжского района Кировской области Эдуард Симонов, выразивший надежду на дальнейшее процветание Фестиваля.