Так называется многотомный (планируется 7 томов) историко-краеведческий труд, авторами которого являются известные пензенские краеведы Фаттих Мухомятович Зюзин и Алюшев Рашид Ханяфиевич.

На сегодняшний день изданы 3 тома названного труда и в печать отдан четвертый. Авторы занимаются написанием пятого тома.

На днях на базе офиса Национально-культурной автономии Пензенской области состоялась предварительная презентация I, II и III томов.

В ходе презентации книги приняли участие активисты татарской общественности, краеведы, ученые, учителя, студенты г. Пензы и Пензенской области.

Заседание открыл руководитель ТНКА Пензенской области, депутат Городской Думы г. Пензы З.З. Туктаров. Участвовавший в презентации трех томов, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов отметил, что авторы книги внесли большой вклад в изучении истории западных татар в пределах Пензенского региона. Это большой успех и подарок к 1100-летию принятия ислама предками татар Поволжья и Урала и 30-летию ВКТ. Я хорошо знаком с деятельностью краеведов Ф.М. Зюзина и Р.Х. Алюшева и содержанием книги, так как прочитал рукопись и являюсь автором Предисловия к II тому.

Авторы книги рассказали об основных моментах и проблемах сбора материалов и написания рукописи книг, а также об издании их в типографии. Также рассказали о своих планах и деятельности по написанию V, VI, VII томов.

А.А. Бурханов предложил в ближайшие месяцы провести презентацию I-IV томов «История татар Пензенского края» в Казани, на базе Исполкома ВКТ.

Далее в краткой форме изложим основные характеристики изданных книг.

Зюзин Ф.М., Алюшев Р.Х. «История татар Пензенского края» т.1. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского Государственного экономического университета, 416 с. (52,00 п.л.).

Рецензенты: д.и.н., проф. Ф.А. Рашитов и д.и.н., проф. В.Н. Первушкин. Первый том характеризует процесс этнокультурного развития и этногенеза татар региона, языковые и этнокультурные особенности и традиции тюрко-татар, проживающих в Пензенской области и сопредельных территориях. Особое внимание в книге уделено роли буртасов и кыпчаков в процессе формирования местного татаро-мишарского населения. В заключении авторы характеризуют современную жизнь татар Пензенской области и описывают деятельность татарских общественных организаций региона.

Книга богата иллюстрирована графическими, архивными и фотографическими материалами.

Зюзин Ф.М., Алюшев Р.Х. «История татар Пензенского края т.2. СПб., Изд-во Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2021. 412 с. (43,25 п.л.).

Рецензенты: академик РНАН, профессор А.А. Бурханов и д.и.н., профессор Г.Н. Белорыбкин.

Второй том труда посвящен истории татарских населенных пунктов Пензенского региона. При этом характеризуются все исторические (в том числе исчезнувшие) и современные, достаточно успешно развивающие села региона. Дается краткая историческая и сводная характеристика всем 47 татарским населенным пунктам региона, публикуются материалы о выдающихся деятелях – уроженцах сел и деревень. И это важно, так как из Окско-Сурского региона вышли известные татарские деятели российского и мирового масштаба: купцы, ученые, писатели, композиторы, артисты, общественные, религиозные и государственные деятели, герои войны и труда. Без их имен и вклада в историю и культуру татарского народа и Российского государства невозможно представить современную татарскую нацию, в целом, Республику Татарстан и Российскую Федерацию.

Зюзин Ф.М., Алюшев Р.Х. «История татар Пензенского края» т.3, СПб., Изд-во Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2021, 392 с. (41,25 п.л.)

Рецензенты: руководитель Исполкома ВКТ, кандидат филологических наук Д.Ф. Шакиров и к.и.н., доцент, заведующий кафедрой философии, истории и иностранных языков Пензенского государственного университета И.Н. Мавлюдов.

В данном томе даются данные о крупных татарских селах, начатые еще в II томе. В частности, интерес представляют материалы по истории, культуре, жизни населения, выдающихся уроженцах и современной ситуации исторических сел, как Алеево, Бигеево, Бикмосеевка, Джалилово, Сулейманово, Исикеево, Демино, Кунчерово, Карновар, Мансуровка, Октябрьское, Индерка, Татарский Сыромяк, Альмяшевка, Синорово, Усть-Инза, Решетино, Татаро-Никольское.

В книге даны картографические, архивные, фотографические, музейные и иные документы и иллюстрации, связанные с дореволюционной, советской и современной историей, названных татарских сел региона.

В заключительной части в книге приложены различные документы (отчеты, обращения, списки и др.)

Многотомный труд будет полезен каждому, как ученым-исследователям, педагогам и краеведам, так и всем, кто интересуется историей. Издание окажет весомую помощь в формировании объективного отношения истории и культуры татарского народа создаст позитивный имидж Пензенского региона, где рядом с татарами проживают представители других народов.

А.А. Бурханов,

начальник Комитета по работе с краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар