Муса Джалиль: жизнь подвиг

12 февраля в библиотеке Татарского культурного центра Москвы состоится литературный вечер, посвященный памяти знаменитого татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля.

В канун Дня рождения поэта в библиотеку ТКЦ приглашаются все, кто не равнодушен к его творчеству.

В программе вечера: показ документального фильма «Муса Джалиль. Возвращение поэта»из цикла «Соотечественники», выступление заведующей библиотекой Розалии Ханяфеевой о творчестве Мусы Джалиля «Истоки подвига» стихи поэта в исполнении читателей.

Начало в 15:30 часов.

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