Концепцию развития Старо-Татарской слободы представят на федеральном конкурсе «Туристический код центра города»

В Казани завершается подготовка к участию в федеральном проекте «Туристический код центра города». На конкурсе представят концепцию развития 100 гектаров территории в Старо-Татарской слободе.

Подготовка заявки ведется префектурой «Старый город» совместно с Госкомитетом РТ по туризму, Комитетом по развитию туризма Исполкома Казани, помощником Президента РТ Олесей Балтусовой, главным художником Казани Жанной Белицкой, заместителем главного архитектора Казани Дарьей Толовенковой, а также группой экспертов. Проект курирует префект территории «Старый город» Евгений Варакин.

Согласно концепции, предусматривается благоустройство и художественное оформление исторического центра города на территории от ул.Тази Гиззата до Вахитовской площади. Как отметили в префектуре, основная цель – создание единого туристического стиля исторического центра Казани, который свяжет общей идеей улицы слободы. «Это будет пространство с современной системой навигации и туристическими тропами, интерактивными объектами и мультимедийными комплексами», – подчеркнули в префектуре «Старый город». Также проектом предусмотрена подсветка исторических зданий, установка скамеек и урн.

kzn.ru