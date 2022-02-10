Рабочие преступили к реставрации Заводской мечети в Казани

В Казани начались реставрационные работы на объекте культурного наследия – Заводской мечети, расположенной по улице Энгельса. Разрешение на проведение работ дал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Деревянная мечеть была построена в 1897 году. В середине 20 века она пережила пожар. В рамках благотворительных денег на месте уже проведены все необходимые подготовительные работы.

Специалисты уточняют, что в мечети сохранятся исходные стропила. Однако доски пола и потолка заменят на аналогичные. Также отреставрируют и минарет. Все работы должны планирую завершить уже осенью 2022 года.

kazanfirst.ru