Итоги конкурса профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории РТ и культуры татарского народа в Свердловской области

Известно, что на территории Свердловской области действует обширная сеть библиотек, представленная муниципальными управлениями культуры и образования Свердловской области, в задачи которых входит библиотечное обслуживание поликультурного населения. В регионе создаются благоприятные условия для удовлетворения культурно-духовных потребностей всех народов, проживающих на территории Среднего Урала. Национальный состав Свердловской области богат и разнообразен, второе место по численности населения занимает татарский народ, библиотечному обслуживанию которого уделяется особое внимание. Об этом свидетельствует анализ многолетней деятельности библиотек региона, где широко используется метод проектирования.

Сегодня актуально рассматривать свою деятельность в виде проекта. Как правило, в библиотечном деле проектом называют совокупность мероприятий, направленных на достижение определённой и четко структурированной цели в конкретные сроки с привлечением оптимальных средств и ресурсов. Успех любого учреждения по большей части может быть определён тем, как оно умеет организовать свою жизнедеятельность. Именно поэтому ценится то, умеет ли библиотека ставить цели и определять перспективы развития, может ли она правильно планировать работу и находить нужные ресурсы для реализации своих планов, а также оценивать, удалось ли задуманное.

С 01 августа по 16 декабря 2021 года в Свердловской области проводился областной Конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области. Областной конкурс проводится с 2017 года. Основная цель конкурса – выявление лучших библиотечных проектов, направленных на сохранение и продвижение культуры татарского народа и татарского языка, популяризацию татарской литературы. Конкурс – это всегда соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа участников

За эти годы участниками конкурса выступили муниципальные централизованные библиотечные системы:

МБУК Артемовского городского округа; МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» г.Красноуфимска; МБУК «Центральная городская библиотека им.Ф.Ф.Павленко» г. Тавда, Тавдинский ГО; МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; Березовское МБУК «Централизованная библиотечная система; МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа», Центральная городская детская библиотека; МБКУ «Централизованная библиотечная система «Тугулымского городского округа»; МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» г.Красноуфимска, структурное подразделение Озерская сельская библиотека; МБУК «Публичная Библиотека» Новоуральского городского округа; МБКУ «Централизованная библиотечная система Новолялинского ГО; МБУК Централизованная библиотечная система г. Каменский –Уральский; Первоуральское МБКУ “Централизованная библиотечная система; МБУ ГГО “Петрокаменская Централизованная библиотечная система»; МБУК МУК НКК с. Аракаево, Шокуровская сельская библиотека; МБУК «Карпинская централизованная библиотечная система»; МБУК «Верхнеиргинская сельская библиотека»; МБУК «Верхнепышминская ЦБС»; МБУК «Октябрьская сельская библиотека», МБУК «Сысертская районная библиотека»; МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» Сабиковская сельская б-ка филиал № 9; МБУ ГГО “ПетрокаменскаяЦРБ”; МКУ «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво» Урмикеевская сельская библиотека; МБУК МО Алапаевское; Библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова г.Екатеринбург и школьные библиотеки общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования Ачитского, Артинского городского округов, МО Красноуфимский округ, Нижнесернинского муниципального района.

Организаторами Конкурса выступают:

-Министерство культуры Свердловской области;

-Министерство культуры Республики Татарстан;

-Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области;

-Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».

В Конкурсе приняли участие специалисты 8 муниципальных библиотек и 5 библиотек школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования, расположенных на территории Свердловской области.

Конкурс проводился по 2-м номинациям:

«Методическая разработка по вопросам популяризации истории и культуры Республики Татарстан»

1-е место

– Ахмадиева Альбина Фанилевна, Саматова Римма Альбертовна – МКОУ СОШ д.Васькино, Нижнесергинский муниципальный район.

2-е место

-Жаминова Элла Фаритовна, Казарманова Лилия Васильевна – Октябрьска сельская библиотека (Сысертский городской округ).

– Бархаева Резеда Рамазановна, МКОУ АГО «Поташкинская СОШ»-«Артя-Шигиринская ООШ», (Артинский городской округ).

3-е место

-Калинина Вероника Павловна- МБУ ГГО «Петрокаменская Централизованная библиотечная система» (Горноуральский городской округ).

«Методическая разработка по вопросам сохранения татарского языка и литературы в Свердловской области»

1-е место

-Хасаншина Гульсу Даубиковна – МБУ «Калачинская сельская библиотека», (Тугулымский городской округ).

2-е место

–Ваганова Юлия Рамзиловна, Трохова Светлана Викторовна – МБУ ЦБС городского округа Ревда, городская библиотека №2.

3- место

-Гарипова Гульсия Равилевна – Березовское МБУК «Централизованная библиотечная система»;

-Габдрахманова Фаина Шакуровна – МКОУ АГО «НИжнеарийская ООШ», (Ачитский городской округ).

Победители Конкурса награждены Дипломами и Благодарственными письмами Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

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