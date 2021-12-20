В Кировской области прошел финал конкурса “Татар егете-2021”

Во Дворце культуры “Победа” состоялось торжественное награждение победителей Межрегионального конкурса среди юношей “Татар егете -2021”!

Напомним, что старт данного конкурса был дан в октябре – это новый совместный проект ДК “Победа” и общественной организации “Конгресс татар Кировской области”, который прошел при поддержки администрации города Вятские Поляны, Исполкома Всемирного конгресса татар и Областного дома народного творчества.

В адрес оргкомитета поступило 15 заявок из Республики Татарстан, г. Вятские Поляны и других районов Кировской области. По результатам первого (отборочного) тура в финал вышло 7 участников, которые в дистанционном формате проходили следующие испытания (“Визитная карточка”, “Очумелые ручки”, “Интеллектуальное” и “Творческое”), присылая фото и видеоматериалы.

11 декабря на электронной площадке ДК Победа вышел онлайн-концерт финала конкурса “Татар егете – 2021″ (съёмка – В.Камаев, монтаж – С. Крутикова, ведущие – А.Набиуллина и Р. Мухаметшина), где заместитель председателя правления”Конгресса татар Кировской области” и, по-совместительству, председатель жюри Ш.Халимова огласила итоги конкурса назвав победителей в каждой номинации, ну а главного звания “ТАТАР ЕГЕТЕ-2021″ удостоился участник из с. Яныль РТ – Амир Хисматов!

Все участники были награждены дипломами, именными лентами и памятными подарками от спонсоров мероприятия – Исполкома Всемирного конгресса татар, ” Конгресса татар Кировской области” и Загидуллина Рената Рафидовича, а участницы фольклорной группы “Кояш нурлары” подарили песню!