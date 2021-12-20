Региональная премия за достижения в области татарской культуры и искусства нашла своих лауреатов

9–11 декабря 2021 года в городе Омске в рамках проекта «Образовательно-культурный марафон «От истоков к будущему» состоялся комплекс следующих этнокультурных мероприятий:

– «Ак калфак туе» («Праздник белого калфака»);

– Финал регионального конкурса «Татар кызы–2021» («Татарская краса–2021»);

– Конкурс рукоделия «Татарское народное декоративно-прикладное творчество и искусство»;

– Премия за достижения в области татарской культуры и искусства.

Цель проекта – сохранение, популяризация и трансляция материальной и духовной культуры татар, духовно-нравственному просвещение и приобщение молодого поколения к истокам национальной культуры через знакомство с фольклорными, народными и духовными традициями татар в интерактивном формате, укрепление интереса и уважения к традициям родного края, создание условий для преемственности, передачи опыта, знаний, культуры, обычаев и традиций через взаимодействие с носителями культуры.

9-10 декабря мастерицы, рукодельницы и конкурсантки «Татар кызы-2021» из города Омска и районов Омской области в Центре современной и традиционной культуры приняли участие в следующих мастер-классах:

– Мастер-классы по изготовлению татарской броши и украшения «Чулпы», который провела Алсу Мубарякова – омская мастерица;

– Мастер-классы по приготовлению татарского хвороста «Кош теле» и татарского блюда «Өчпочмак» провела Сатышева Гульшат Мунировна – методист Центра татарской культуры «Нур» ОНК «Дом Дружбы» МБУК ТКДЦ «Север»;

– Мастер-класс по изготовлению «Изү» провела Гульнара Имьяминова – специалист ОНК «Дом Дружбы» МБУК ТКДЦ «Север».

Участницы конкурса «Татар кызы» принимали активное участие во всех мастер-классах и проявляли свои умения и таланты. А тем временем, рукодельницы представляли и защищали свои работы в рамках конкурса «Татарское народное декоративно-прикладное творчество и искусство».

В эти же дни состоялось заседание членов жюри, которые отобрали лауреатов Региональной премии за достижения в области татарской культуры и искусства.

11 декабря на сцене Омского Дома Дружбы был проведен финал конкурса «Татар кызы». Конкурсантки показали подготовленные презентации-визитки и выступили с творческими номерами. Пока жюри «Татар кызы» оценивало конкурсанток были подведены итоги конкурса «Татарское народное декоративно-прикладное творчество и искусство». В жюри конкурса по рукоделию вошли: Мубарякова Алсу – омская мастерица и рукодельница, Хапизов Ермек – Координатор Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», председатель Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», Член Союза художников России, член Международной Федерации художников, Багумян Анна – специалист по декоративно-прикладному творчеству и дизайну одежды, член Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». Победителями стали:

– Сайганова Розалия Магариповна,

– Шабанова Гульнара Биктимировна,

– Байгузина Гыйльминур Валиахметовна,

– Мухамадеева Фенура Наиловна

Победители в детской номинации:

– Замалеева Камилла Ренатовна,

– Фаткулин Муса Дамирович,

– Фаткулина Латифа Дамировна,

– Ибрагимова Альмира Даниаловна.

Победители конкурса рукоделия получили диплом и ценные призы.

К этому времени жюри Регионального этапа конкурса «Татар кызы-2021» подвели итоги. За победу боролись:

– Надежда Есакова,

– Гульнара Имьяминова,

– Диана Абдулина,

– Резеда Родькина.

Члены жюри:

Цицуева Елена Васильевна – Заместитель директора Бюджетного учреждения культуры «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы), Заслуженный деятель культуры Омской области, Лауреат Премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени И.Г. Андреева

Савенко Николай Викторович – заместитель директора Бюджетного учреждения культуры “Государственный центр народного творчества”, Президент ОРОО “Ассоциация моделирование международных организаций”

Сайганова Розалия Магариповна – общественный деятель с огромным стажем, журналист.

Фрик Анастасия Михайловна– главный специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского административного округа города Омска

Председатель жюри Гиниятуллина Гузалия Шамиловна – Исполнительный директор Международного конкурса «Татар кызы».

Единогласно членами жюри победа в Региональном этапе конкурса «Татар кызы-2021» была присуждена Гульнаре Имьяминовой, которая представит Омскую область в 2022 году на международном конкурсе «Татар кызы» в Казани. Победительница и участницы конкурса получили дипломы и ценные призы.

Самым ожидаемым событием стало оглашение лауреатов первой в Омской области Региональной премии за достижения в области татарской культуры и искусства, которая отметит людей, внесших огромный вклад в сохранение и развитие татарской культуры, традиций и обычаев, родного языка. В состав экспертного жюри вошли:

– Савенко Николай Викторович – заместитель директора Бюджетного учреждения культуры “Государственный центр народного творчества”, Президент ОРОО “Ассоциация моделирование международных организаций”

– Фрик Анастасия Михайловна– главный специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского административного округа города Омска;

– Хапизов Ермек Илюбаевич – Координатор Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», председатель Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», Член Союза художников России, член Международной Федерации художников;

– Председатель жюри – Цицуева Елена Васильевна – Заместитель директора Бюджетного учреждения культуры «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы), Заслуженный деятель культуры Омской области, Лауреат Премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени И.Г. Андреева.

Награды вручил Ахметчанов Рустам Халимович – председатель Правления Региональной молодежной общественной организации Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»), которая выступила учредителем Премии. Лауреатами Премии стали:

– в номинации «Лучший татарский творческий коллектив» победил Татарский вокальный ансамбль «Ляйсан» («Весенний дождь») ОМТНКА “ИБИРЬ”, художественный руководитель Сиганов Денис Сергеевич;

– в номинации «Лучший руководитель» победила Дистанова Альфия Наильевна – руководитель Центра «Культура и традиции тюркских народов Омской области» в рамках Инновационного проекта «Сохранение и развитие традиционной национальной культуры и творчества народов Омского региона» БПОУ ОО «Омский областной колледж культуры и искусства»;

– в номинации «Лучший проект» победила Сатышева Гульшат Мунировна – методист Центра татарской культуры «Нур» ОНК «Дом Дружбы» МБУК ТКДЦ «Север» с проектом «Конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках»;

– в номинации «За вклад в сохранение и развитие татарской культуры» победила Кучукова Уминур Багаветдиновна – краевед;

– в специальной номинации «За вклад в сохранение и развитие татарской культуры» награждена Амирова Гульсум Хасанмахмутовна, посмертно.

Лауреаты были награждены дипломами и ценными призами.

В концертной программе выступили лауреат всероссийских конкурсов Эвелина Авазова, Татарский вокальный ансамбль «Ляйсан», руководитель народного вокального ансамбля «Махаббат» (Колосовский район) Акрам Амиров. Также был показан мультфильм по мотивам татарской сказки «Умная жена», произведенный ОРОО «Ассоциация моделирование международных организаций». Украшением торжественного мероприятия стало выступление звезды татарской эстрады, солистки Казанской городской филармонии, лауреата международных конкурсов Сюмбель Билалова.

Организаторы мероприятий:

– Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»);

– Центр современной и традиционной культуры.

Партнеры:

– Всемирный конгресс татар;

– Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» (далее – ООРТНКА ОО «Маданият»).

Данная деятельность осуществляется на средства гранта, поддержанного Правительством Омской области при софинансировании Фондом президентских грантов, и реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Авторы проекта: Рустам Ахметчанов и Диляра Султанова.

Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» («МЕДВЕДЬ»)