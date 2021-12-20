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В детском центре «Экият» пройдет новогодний праздник на татарском языке

В детском центре «Экият» пройдет новогодний праздник на татарском языке

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 20.12.2021 0 3

В Казани в детском центре «Экият» пройдет новогодний праздник на татарском языке, в котором примут участие Дед Мороз и Снегурочка и вокальная группа «СалаваТIK».

На мероприятии будут присутствовать герои волшебного леса, главный гостем программы выступит певица Лэйна, исполнившая хит «Малай на белом барсе».

В программе праздника запланировано выступление детского вокально-хореографического проекта «СалаваТIK». Ребята споют свои самые популярные песни на татарском языке.

Также на мероприятии организована фотосессия с Дедом Морозом.

Роза Габитова

kazved.ru

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