Личные вещи бойца красной армии Бикташева Ибрагима Хасяновича передали в школьный музей

Спустя 80 лет семья Бикташевых из села Усть-Уза Пензенской области узнала о судьбе своего отца, деда, прадеда Бикташева Ибрагима Хасяновича, который все эти годы считался пропавшим без вести.

30 августа 2021 г. с воинскими почестями захоронили останки бойца красной армии, которые были найдены благодаря Пензенскому поисковому отряду «Подвиг»

Сегодня по общему решению родственников личные вещи погибшего среди которых медальон, по которому опознали солдата, каска, котелок, кружка для экспонирования были переданы в школьный музей с.Усть-Уза имени героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В церемонии принял участие советник Губернатора Пензенской области, председатель РОО «ТНКА Пензенской области» Туктаров Ж.З. заместитель председателя, член президиума исполкома РОО «ТНКА ПО» Алюшев Р.Х.

Вместе мы охраняем память о нашей Победе, о наших ветеранах, о подвигах каждого солдата, которые составляют большой подвиг нашего народа.

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