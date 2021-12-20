Татарские краеведы Башкортостана подвели итоги

Татарские краеведы из Уфы, Стерлитамака, Дюртюлей, Бижбулякского и Шаранского районов Республики Башкортостан совместно с Начальником комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар Бурхановым Альбертом Ахметжановичем подвели итоги деятельности в 2021 г. и обсудили планы на будущий год.

Собрание началось с выступления председателя Исполкома Общества татарских краеведов РБ Масагутова Руслана Фанисовича. Он рассказал об успешно-проведенных мероприятиях с участием татарских краеведов из Башкортостана: V Всероссийский форум татарских краеведов (17-19 марта, г. Уфа), Всероссийская научно-практическая историко-краеведческая конференция «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, языки, традиции и новации» (19-21 мая, с. Муслюмово Муслюмовский район РТ, д. Тюменяк Туймазинский район РБ); VI Всероссийский форум татарских краеведов (г. Омск, г. Тара, с. Аракаево Свердловской области). Кроме того, в Башкортостане были организованы круглые столы в г. Дюртюли и с. Шаран, где помимо краеведов приняли участие заведующие библиотек, музеев, учащиеся школ. Параллельно ведется работа по поиску и систематизации архивных документов по истории татарских населенных пунктов Башкортостана. Также в краеведении уделяется внимание привлечению молодого поколения, – сообщил Масагутов Р.Ф.

Начальником комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар Бурханов Альберт Ахметжанович также отметил, что организация научно-краеведческих конференций одно из важных направлений в работе с краеведами., так как они дают толчок для активизации деятельности татарских краеведов. Помимо V и VI форумов, состоялись интересные конференции в Пензе и Марий-Эл. По итогам мероприятий будут опубликованы сборники статей. Альберт Ахметжанович рассказал о первом опыте проведения конкурса на лучший негосударственный сельский музей. Отбор происходил по пяти номинациям, участие приняли несколько музеев России, в том числе из Башкортостана.

Краевед из Бижбулякского района Кимаев Рамиль Расимович предложил обратить внимание на сельские музеи Башкортостана и провести среди них конкурс. Не секрет, что многие музеи из-за недостаточности финансирования держатся за счет частной инициативы их работников. Участие в подобных конкурсах создаст стимул для дальнейшей активной работы музея.

Бурханов А.А. ознакомил участников собрания с планом деятельности на 2022 г. Запланировано много мероприятий, в том числе в связи с 1100-летием принятия ислама и 30-летием деятельности Всемирного конгресса татар. Помимо этого, необходима систематизация и публикация информации по татарским краеведам и населенным пунктам Евразии. Вместе с тем Бурханов А.А. сообщил, что в планах Комитета провести краеведческие конкурсы среди школьников и студентов.

Среди основных задач Общества татарских краеведов РБ на 2022 год – подготовка и издания книг по истории татарских населенных пунктов Приуралья, проведение краеведческих конкурсов среди учащихся, проведение мероприятий, посвященных 135-летию со дня рождения Галимжана Ибрагимова и 100-летию со дня рождения Мусы Гареева – озвучил Масагутов Р.Ф.

В целом, участники собрания сошлись на том, что краеведческое движение среди татар Башкортостана заметно оживилось. Вместе с тем на горизонте появляются новые направления для активной и совместной деятельности татарских краеведов.

Р.Ф. Масагутов