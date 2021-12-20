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«Татарханэ» объединяет!

«Татарханэ» объединяет!

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 20.12.2021 0 3

Проект «Татарханэ», призванный объединить вокруг национальных традиций и культуры татар, проживающих на территории Российской Федерации объявляет национальный флешмоб всех татар России в сети интернет.

В рамках проекта будет организована серия онлайн и офлайн мероприятий , направленных на популяризацию татарской культуры, знакомство с историей костюма и с татарской национальной кухней , прямые подключения, лекции от ведущих спикеров.

Условия флэшмоба:
– разместить своё видео с приготовлением блюда татарской кухни
– поставить хэштег #татарханэ
– отметить под публикацией в комментариях 3 друзей.

Лучшее видео выберут эксперты.

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