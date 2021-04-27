Итоги областного конкурса чтецов «Живая классика»

С 01 по 20 апреля проходил областной конкурс чтецов «Живая классика» по произведениям татарских поэтов и писателей. Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову и популяризации татарской литературы и посвящается Году родного языка и народного единства в Республике Татарстан.

Организаторами конкурса выступают: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области, Муниципальное образование городской округ Красноуфимск при содействии НОЦ «Институт Каюма Насыри» Высшей школы национальной культуры и образования имени Г.Тукая ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет.

В конкурсе принимали участие и победители муниципального этапа чтецов, посвященный 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. В рамках конкурса предлагалось прочитать на татарском и русском языках отрывок из выбранного ими произведения татарских классиков и современных татарских писателей и поэтов.

Членами жюри просмотрено 144 видеоматериалов обучающихся в общеобразовательных школах с этнокультурным (татарским) компонентом образования Свердловской области и лиц старше 35 лет.

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