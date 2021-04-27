В Красногорске состоялось первое заседание Оргкомитета Московского областного праздника Сабантуй

21 апреля 2021 г. в здании Администрации г. Красногорска состоялось первое заседание Оргкомитета Московского областного праздника Сабантуй, на котором присутствовали представители Министерства физической культуры и спорта МО, Главного управления социальных коммуникаций МО, члены местной татарской НКА, а также должностные лица администрации Красногорска по различным направлениям. Заседание вели первый заместитель главы В.В.Моисеев и председатель ОО РТНКА МО Ф.Ш.Мухтасаров.

Ф. Ш. Мухтасаров акцентировал внимание на основных этапах подготовки, а затем совместно рассмотрели предложенный проект плана, обозначив по пунктам ответственные стороны (РТНКА МО или Администрация). После майских праздников планируется организация семинара для местных спортсменов по правилам борьбы «Корэш». Эту работу проведет Д.А.Сагал (представитель Министерства физической культуры и спорта МО) совместно с другими тренерами.

Решили следующую встречу назначить на 27 мая и провести по плану:

с 11.00 до 12.00 — совещание Оргкомитета в городском парке, а с 14.00ч. до 15.30 — Круглый стол на тему «Воспитывающая среда как важная составляющая формирования культуры межнационального общения».

После Совещания Ф.Мухтасаров и члены МТНКА г. Красногорска дополнительно обсудили оргвопросы и ближайшие задачи по информированию и приглашению к участию новых людей-соотечественников, проживающих в городском округе.

mosobltatar.ru