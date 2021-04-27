Звезды Сибири собрались в Новосибирске

Успешно для Новосибирска и других регионов Сибири прошел XI Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер Йолдызлары».

2 дня, 5 регионов и 17 населенных пунктов Сибири, более 150 человек участников, 10 часов работы жюри и около 100 представленных для отсмотра творческих номеров: вокальных, танцевальных, инструментальных и разговорных, 2,5 часа концертной программы на Гала-концерте и около 25 присужденных званий лауреата конкурса – если коротко и точно говорить о самом фестивале.

Отборочный тур фестиваля начался ранним субботним утром 24 апреля 2021 года. Дом татарской культуры по адресу: г. Новосибирск, ул. Алейская, 16 распахнул свои двери, чтобы встречать гостей. На улице, перед домом также работала выставка татарской культуры, чтобы отправиться с гостями в «путешествие по татарскому подворью». Сам Дом татарской культуры был наполнен ароматом свежеиспеченных татарских пирогов, изготовленных специально к приезду первых гостей.

Оценивать конкурсантов, было приглашено специальное жюри: Тихомирова Р.Ш. (председатель жюри) – директор ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», Заслуженный артист и работник культуры РТ; Гареев А.Г. – президент ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Заслуженный работник культуры РТ; Байрамов В.В. – Заслуженный артист РТ, певец композитор, артист Казанской городской филармонии; Бузинов М.А. – обладатель титула ГРАН-ПРИ телевизионного проекта «Виктория», телеканал Россия-1 (г. Москва), победитель телевизионного вокального Регионального конкурса «Ордынка», телеканал НСК-49 (г. Новосибирск), руководитель народного коллектива вокальной группы «Кватрум» МКУК Районный Дом Культуры р.п. Коченево, солист кавер-группы “Адмирал”; Мирова Е.И. – художественный руководитель МКУК Районного Дома Культуры Коченевского района, специалист по связям с общественностью тюрко и ирано-язычного населения, руководитель Арт-студии национального творчества «Праздничная шкатулка» ГАУК НСО “ДНК им.Г. Заволокина”; Гасанова С.М. – педагог по сценическому мастерству МБУ ДО г.Новосибирска «Дом детского творчества имени А.И. Евфремова», Заслуженный работник культуры РТ; Абдрахманова К.Б. – секретарь жюри, руководитель татарского молодежного клуба «Алтын Йолдыз».

В этом году в нашем фестивале приняли участие город Томск, город Омск, г. Иркутск и Иркутская область: г.Черемхово, п.Залари, с.Оса, с. Ново-Ленино, Кемеровская область: г.Прокопьевск, г.Анжеро-Судженск, г.Киселевский, г. Юрга, Новосибирская область: Чановский, Куйбышевский, Убинский районы, и г.Новосибирск, ну и конечно же Республика Татарстан.

Многие из-за пандемии все же не смогли приехать. Но будем надеяться, что через пару лет (фестиваль проводится 1 раз в 2 года) в мире все наладится и мы снова соберемся все вместе на нашем фестивале, но уже большим составом!

25 апреля с 10.00 отборочный тур продолжился на сцене ДК им. Октябрьской революции, где смотрели только танцевальные номера. А в 14.00 уже пришли зрители на Гала-концерт.

Творческая программа концерта началась с пролога из танцевальных номеров разных коллективов, и праздничного шествия, раскрывающего географию фестиваля. Концерт украсили вокальные детские и взрослые номера, а также инструментальщики, играющие на скрипке, гитаре, аккордеоне, танцевальные лирические и быстрые номера, стихотворения, вокальные венки и многое другое.

Кульминацией концерта стало выступление приглашенного артиста из Казани – певца и композитора, заслуженного артиста Республики Татарстан – Ваиса Байрамова! Зрители были в восторге! Овации не утихали на протяжении всего мероприятия. А в завершении праздника состоялось награждение Лауреатов конкурса! Ни один регион не уехал без звания!

Такие фестивали, как наш Межрегиональный фестиваль-конкурс татаркой культуры «Себер йолдызлары», дают шанс выступить коллективам на большой сцене, показать свое мастерство, помогают раскрыться новым талантам, которые, посмотрев на своих коллег, будут стремиться к достижению новых творческих вершин. Это возможность участникам посмотреть на других, набраться опыта, обменяться опытом, а также творческими идеями, это встреча с единомышленниками и коллегами.

Также такие фестивали необходимы для сохранения и продолжения татарской культуры. Чтобы подрастающее поколение не забывало язык, культуру и творческое наследие татар. Фестиваль необходим, чтобы наша культура продолжалась в наших детях!

И это несомненно так – половина участников фестиваля-конкурса – дети до 15 лет. Что говорит о том, что мы движемся в правильном направлении!

nso.ru