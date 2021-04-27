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Данис Шакиров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной выдающимся личностям Нижнекамского района

Данис Шакиров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной выдающимся личностям Нижнекамского района

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.04.2021 0 6

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров принимает участие в мероприятиях, проводимых в Нижнекамске. Вместе с руководителем комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам развития и сохранения татарского языка Маратом Ахметовым и представителями татарской интеллигенции он возложил цветы к памятнику великому поэту г. Тукаю, расположенному в городе.

Затем руководитель Исполкома принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной выдающимся личностям Нижнекамского района и лауреатам Государственной премии им. Г. Тукая.

Кроме того, Данис Шакиров посетил гимназию № 2, а также Центр духовно-нравственного воспитания” Ихлас”, где прошла встреча с представителями татарской интеллигенции.

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