Данис Шакиров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной выдающимся личностям Нижнекамского района

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров принимает участие в мероприятиях, проводимых в Нижнекамске. Вместе с руководителем комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам развития и сохранения татарского языка Маратом Ахметовым и представителями татарской интеллигенции он возложил цветы к памятнику великому поэту г. Тукаю, расположенному в городе.

Затем руководитель Исполкома принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной выдающимся личностям Нижнекамского района и лауреатам Государственной премии им. Г. Тукая.

Кроме того, Данис Шакиров посетил гимназию № 2, а также Центр духовно-нравственного воспитания” Ихлас”, где прошла встреча с представителями татарской интеллигенции.