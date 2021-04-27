ВИДЕО: “Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах”

23 апреля в МБОУ “Яктылык” провели творческо-поэтический конкурс “Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах”.

Участники конкурса соревновались в трёх номинациях: ”Художественное слово”, “Вокал”, “Театральное искусство “.

Выбор у жюри конкурса был мало сказать трудным. Каждый участник не просто прочитал то или иное стихотворение Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, но и пропускал текст через себя, прочувствовал материал. И как выразительно читали их школьники, особенно младшего возраста, передавали интонации и мимикой, и жестами! Пели песни, инсценировали стихотворения Габдуллы Тукая.

Победители в каждой номинации награждены дипломами лауреатов 1, 2 и 3 степени.

Огромная благодарность организаторам конкурса Самарской региональной творческой общественной организации “Дуслык”в лице Канюкаева Фахрутдина Бадретдиновича, а также Самарской областной татарской национально- культурной автономии и лично Горланову Анверу Имрановичу за финансовую поддержку данного мероприятия.

Давлетбаева Фаузия,

учитель родного языка и литературы МБОУ школы “Яктылык”

tatar-duslyk.ru