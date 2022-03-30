Из Татарстана в Донецкую и Луганскую народные республики отправили гуманитарную помощь

Сегодня утром в путь отправились 6 фур с товарами первой необходимости и продуктами питания с длительным сроком хранения для пострадавших от ЧС. Это первая такая масштабная помощь Донецкой и Луганской народным республикам со стороны Татарстана.

Проводить гуманитарную колонну прибыл заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев. Он пожелал водителям счастливого пути и выразил огромную благодарность всем, кто помогал в сборе гуманитарной помощи.

Напомним, 18 марта во время пленарного заседания Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям Донецкой и Луганской народных республик. Одними из первых к благородному делу присоединились татарские предприниматели. Их примеру последовали и внесли свой вклад татарские общественные организации Татарстана, регионов России и другие представители бизнеса. Свой вклад внесли и волонтеры из ВУЗов Казани: они помогали в сборе и сортировке гуманитарной помощи.

Акция продолжается. Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:

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