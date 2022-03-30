Подписано соглашение между Духовным собранием мусульман Россиии и ДУМ ЛНР

В ходе съезда Духовного собрания мусульман России (ДСМР), который прошел в Москве 29 марта, российскими мусульманами была «заявлена готовность принять Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики (ДУМ ЛНР) в структуру ДСМР». Отмечается, что также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ДСМР и ДУМ ЛНР.

Как подчеркнул глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов «в Луганске проживает около 25 000 мусульман, большинство из которых придерживаются аналогичной правовой школы в исламе». «Для истинных мусульман нет государственных границ и в этом смысле просьба мусульман о каноническом единстве с ДСМР совершено логична. На первом этапе мы заключили с мусульманами ЛНР соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку в реализации духовно-просветительских религиозных потребностей мусульманским структурам ЛНР. Параллельно мы подключили юристов для административного вхождения в свой состав структуры», — приводит слова Крганова пресс-служба ДСМР.

Решение о «готовности принять» луганских мусульман в российскую структуру было принято единогласно. О том, что ДУМ ЛНР подало на имя Альбира Крганова обращения десятка имамов приходов ЛНР под руководством лидера Совета имамов Эльдара Гамбарова о каноническом единстве с ДСМР, стало известно неделю назад.

На сегодняшний день ДСМР, по словам Крганова, объединяет 17 региональных муфтиятов. Девять регионов представлены местными религиозными организациями, Также подписаны соглашения о сотрудничестве с муфтиятами Республики Дагестан, Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и г. Севастополя, Ивановской области.

islam.ru