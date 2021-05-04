Издательский дом «Хузур» запускает электронный формат книг

В официальном интернет-магазине Издательского дома «Хузур» долгожданное обновление: теперь книги можно приобрести не только в бумажной, но и в электронной версии. На данный момент уже доступно несколько книг, например, «Калям Шариф. Перевод смыслов» в формате pdf. Каталог будет расширяться. Книга в формате pdf поступает на электронную почту покупателя сразу после оплаты. Найти каталог цифровых книг легко, для этого нужно:

– перейти на сайт магазина huzurshop.ru

– на Главной странице кликнуть на баннер «Электронные книги».

За 8 лет работы Издательским домом «Хузур» было выпущено в свет более 700 тысяч экземпляров богословской, исторической, научной литературы на арабском, русском, татарском и старотатарском языках. Каждое издание проходит обязательную проверку экспертного совета Духовного управления мусульман Республики Татарстан.