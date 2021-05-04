В Новосибирской области пройдет конкурс рисунков “Сабантуй” (дистанционно)

Работы на конкурс рисунков “Сабантуй” принимаются с 03 мая по 02 июня 2021 года. Конкурс проводится с целью изучения истории возникновения и традиций праздника «Сабантуй” и раскрытия творческих способностей детей и взрослых.
Возрастные категории участников: от 3 до 5 лет; от 6 до 9 лет; от 10 до 14; от 15 до 17 лет; от 18 и старше.
Участвуют все регионы РФ.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 3 мая по 02 июня 2021 года.
Подведение итогов с 03 по 07 июня 2021 года.
Размещение информации об итогах на сайте ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр» tatar.nso.ru 07 июня 2021 года.
Условия и порядок проведения конкурса
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проходит дистанционно.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 часов 02 июня 2021 года отправить Заявку и работу (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета конкурса: [email protected] (форма заявки в Приложении).
Участие в конкурсе означает согласие участника (автора) на дальнейшее использование его работ (в информационных, культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
Требования к конкурсной работе и критерии оценки
Размер рисунка. коллажа должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населённый пункт, район.
Критерии оценки конкурсной работы:
– содержание, самостоятельность и выразительность работы;
– соответствие теме Конкурса;
– творческий подход.
Подведение итогов конкурса
Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.
Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».
После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на электронный адрес, указанный в заявке Участника.
Адрес оргкомитета конкурса:
630015, г. Новосибирск, ул. Алейская, 16.
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»