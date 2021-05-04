В Новосибирской области пройдет конкурс рисунков “Сабантуй” (дистанционно)

Работы на конкурс рисунков “Сабантуй” принимаются с 03 мая по 02 июня 2021 года. Конкурс проводится с целью изучения истории возникновения и традиций праздника «Сабантуй” и раскрытия творческих способностей детей и взрослых.

Возрастные категории участников: от 3 до 5 лет; от 6 до 9 лет; от 10 до 14; от 15 до 17 лет; от 18 и старше.

Участвуют все регионы РФ.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 3 мая по 02 июня 2021 года.

Подведение итогов с 03 по 07 июня 2021 года.

Размещение информации об итогах на сайте ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр» tatar.nso.ru 07 июня 2021 года.

Условия и порядок проведения конкурса

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проходит дистанционно.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 часов 02 июня 2021 года отправить Заявку и работу (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета конкурса: [email protected] (форма заявки в Приложении).

Участие в конкурсе означает согласие участника (автора) на дальнейшее использование его работ (в информационных, культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

Требования к конкурсной работе и критерии оценки

Размер рисунка. коллажа должен быть не менее альбомного листа (формата А4).

Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населённый пункт, район.

Критерии оценки конкурсной работы:

– содержание, самостоятельность и выразительность работы;

– соответствие теме Конкурса;

– творческий подход.

Подведение итогов конкурса

Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.

Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».

После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на электронный адрес, указанный в заявке Участника.

Адрес оргкомитета конкурса:

630015, г. Новосибирск, ул. Алейская, 16.

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»

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