Jukebox Trio и стихи под саксофон: Нацмузей РТ презентовал летнюю площадку hАВА

Национальный музей Республики Татарстан представил жителям и гостям татарской столицы летнюю площадку для культурного отдыха во внутреннем дворе музея. Здесь в течение лета будут проходить необычные культурные мероприятия, в которых сольются поэзия и музыка, кино и музыка, литература и театр и много другое.

Проект, созданный при поддержке Министерства культуры республики, носит название hАВА, что переводится с татарского как «воздух».

«hАВА — это глоток свежего воздуха в культурной жизни нашего города», — отметила и. о. генерального директора Нацмузея РТ Алиса Вяткина.

В обновленном пространстве появилась сцена, а тропинки, ведущие к разным объектам, по фактуре напоминают ветви деревьев и представляют собой своего рода отдельную экспозицию. За реализацию проекта отвечал казанский архитектор Азат Хайрутдинов.

«Получился своего рода гибрид концертной сцены и ландшафтного дизайна, который точечно освещают декоративные шары. Тропинки извилисты неспроста: сделано это для того, чтобы мы могли разместить максимальное количество мест по периферии, при этом, чтобы в центре образовалось пространство для тусовки. Такая конструкция позволит проводить любые мероприятия: от медитативных до активных», — рассказал Хайрутдинов.

Как заметила Алиса Вяткина, к открытию довести обновленную площадку до ума не получилось: впереди еще предстоят работы по благоустройству, а над сценой появится купол, который позволит проводить мероприятия и под летним дождем.

«Будем считать, что сегодня новоселье, а уют и атмосферу мы создадим в процессе», — пообещала Вяткина.

Новую сцену опробовали казанские дуэты: Лии и Оскара, а также поэтессы Альбины Абсалямовой и саксофониста Евгения Соколова.

Каждый из выступающих коллективов презентовал один из числа жанров, которые окажется представлены на площадке текущим летом. Это синтез современной поэзии и живого звука, разножанровые дуэтные исполнения, джаз во всевозможном виде и многое другое.

«Площадка уникальна — в обрамлении здания гостиного двора музея здесь создается особое камерное пространство», — заметила Абсалямова.

Хедлайнером вечера стал вокальный коллектив Jukebox Trio. Казанско-московский коллектив с помощью своих голосов без использования музыкальных инструментов зажгли сцену мощным звучанием, взбудоражившим публику. Уже после первой песни гости открытия проверили на прочность центральное пространство перед сценой.

«Безумны рады вернуться в родной город, в последний раз мы были здесь пять лет назад. Площадка красивая, хоть и непростая в акустическом плане. Будем рады вернуться снова», — отметили музыканты трио.

В этот день особенно активные посетители не остались без подарков от партнеров музея, которые были разыграны на музыкально-поэтическом вечере.

Мероприятия во дворике Нацмузея РТ будут проходить регулярно — один или два раза в неделю.

Площадка также будет открыта не только во время проведения мероприятий, но и в рабочие будни музея.

«У каждого, кто придет к нам, будет возможность выйти во двор, посидеть на скамейках, почитать книжку, покачаться на лунных качелях», — добавила Вяткина.

Уже на следующей неделе здесь пройдет презентация июльского номера журнала «Казань». В планах музея — провести в августе фестиваль «Хорошая музыка», приуроченный к 100-летию со дня рождения Рустема Яхина, где прозвучат произведения татарских композиторов не только в академическом, но и в современном, и даже в джазовом звучаниях.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru