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Иван Ургант и Владимир Познер сняли фрагмент своего фильма в казанском Музее чак-чака

Иван Ургант и Владимир Познер сняли фрагмент своего фильма в казанском Музее чак-чака

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.07.2021 0 5

В четверг, 15 июля, Иван Ургант и Владимир Познер прибыли в Казань и сняли фрагмент своего документального фильма в Музее чак-чака. Этой новостью поделился в своем Instagram директор музея Дмитрий Полосин.

«Сегодня мы всем коллективом приняли чудесных собеседников. Команда снимает фильм про идентичность, что такое русская (российская) душа», — написал он.

Фильм, который снимают знаменитые московские гости, посвящен русской душе. В рамках съемок, помимо татарстанской столицы, они уже посетили семь городов (Волгоград, Саратов, Самару, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск).

tatar-inform.ru

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