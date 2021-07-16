Иван Ургант и Владимир Познер сняли фрагмент своего фильма в казанском Музее чак-чака

В четверг, 15 июля, Иван Ургант и Владимир Познер прибыли в Казань и сняли фрагмент своего документального фильма в Музее чак-чака. Этой новостью поделился в своем Instagram директор музея Дмитрий Полосин.

«Сегодня мы всем коллективом приняли чудесных собеседников. Команда снимает фильм про идентичность, что такое русская (российская) душа», — написал он.

Фильм, который снимают знаменитые московские гости, посвящен русской душе. В рамках съемок, помимо татарстанской столицы, они уже посетили семь городов (Волгоград, Саратов, Самару, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск).

tatar-inform.ru