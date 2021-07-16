Татьяна Ларионова: Открытие «Адымнар» в Челнах пройдет при участии Минтимера Шаймиева

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова в ходе поездки в Набережные Челны осмотрела готовящуюся к сдаче полилингвальную школу «Адымнар» и встретилась с родителями и будущими учащимися образовательного учреждения.

Ларионова сообщила, что церемония открытия «Адымнар» в Челнах пройдет при участии советника Президента РТ Минтимера Шаймиева. «Он мечтает сюда приехать и посмотреть на школу», — отметила куратор проекта.

Гендиректор строительной компании «Грань» Рамиль Латыпов показал Ларионовой готовое здание школы, в котором на данный момент идет установка мебели, продолжаются отделочные работы, проводится дизайнерское оформление.

Татьяна Ларионова осмотрела классы, каждый из которых оснащен тремя видами досок — обычной, маркерной и экраном для проектора. Ей также показали актовый зал, который может вместить до 540 человек, что сопоставимо с залом одного из крупных ДК города «Энергетик».

В спортзале Ларионова обратила внимание на тренажеры, в плавательном бассейне — на возможности, которые открываются перед учащимися в плане физической подготовки. Гостье показали многофункциональную спортплощадку и беговую дорожку во дворе.

Ларионова высоко оценила качество строительства, которое проводилось с учётом всех замечаний и дополнений. «Мы старались воплотить в челнинском проекте все лучшее, что было в казанской и елабужской школах», — заявила гостья.

Когда, будучи в столовой школы, заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов признался, что такого комфортного и технологичного пищеблока нет ни в одной челнинской школе, Ларионова ответила: «Мы знали, кому можем доверить проект. Компания «Грань» воплотила нашу мечту в реальность».

Заместитель Председателя Госсовета РТ заявила, что после сдачи школы строительные работы здесь не остановятся. Возле учебного корпуса появится интернат для иногородних учащихся и проживающих в отдаленных районах Челнов. «Спасибо челнинским властям, что оставили нам для этого место», — сказала Ларионова.

Кроме этого, в образовательный комплекс «Адымнар» будет включен круглогодичный загородный лагерь, который откроется на базе камазовского лагеря отдыха «Следопыт».

tatar-inform.ru