tatruen
Главная / Новости / «ШАЯН ТВ» объявил о старте второго этапа музыкального фестиваля «Сәйлән»
«ШАЯН ТВ» объявил о старте второго этапа музыкального фестиваля «Сәйлән»

«ШАЯН ТВ» объявил о старте второго этапа музыкального фестиваля «Сәйлән»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.07.2021 0

Детский телеканал «ШАЯН ТВ» объявляет старт второго этапа музыкального фестиваля «Сәйлән».

Ежегодно этот фестиваль притягивает внимание тысяч талантливых детей. И это неудивительно — ведь для финалистов и победителей открывается путь на большую сцену, отмечают организаторы мероприятия.

Телеканал призывает своих зрителей голосовать за участвующих в «грандиозном» конкурсе любимых исполнителей: «Сейчас всё в ваших руках! Именно вы определите имена полуфиналистов».

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на главную страницу сайта shayantv.ru и кликнуть на баннер. Далее выбрать исполнителя и нажать кнопку «проголосовать».

Голосование продлится до 1 августа 2021 года. По итогам второго этапа будут определены имена тех, кто пройдет в третий этап конкурса «Сәйлән».

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.