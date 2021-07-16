«ШАЯН ТВ» объявил о старте второго этапа музыкального фестиваля «Сәйлән»

Детский телеканал «ШАЯН ТВ» объявляет старт второго этапа музыкального фестиваля «Сәйлән».

Ежегодно этот фестиваль притягивает внимание тысяч талантливых детей. И это неудивительно — ведь для финалистов и победителей открывается путь на большую сцену, отмечают организаторы мероприятия.

Телеканал призывает своих зрителей голосовать за участвующих в «грандиозном» конкурсе любимых исполнителей: «Сейчас всё в ваших руках! Именно вы определите имена полуфиналистов».

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на главную страницу сайта shayantv.ru и кликнуть на баннер. Далее выбрать исполнителя и нажать кнопку «проголосовать».

Голосование продлится до 1 августа 2021 года. По итогам второго этапа будут определены имена тех, кто пройдет в третий этап конкурса «Сәйлән».

tatar-inform.ru