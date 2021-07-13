Как пройдет Курбан-байрам в Татарстане в 2021 году?

Сегодня, 13 июля, в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция по вопросам подготовки и проведения Курбан-байрама в Татарстане. Во встрече с журналистами приняли участие заместитель муфтия Татарстана, казый Равиль хазрат Зуферов, казый Казани, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков и генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

Поприветствовал журналистов от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина Равиль хазрат Зуферов. Он также разъяснил порядок проведения Курбан-байрама в Татарстане и в Казани:

– Во всех мечетях республики гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам:

02:30 – утренний намаз;

02:45-03:30 – рецитация Священного Куръана;

03:30-04:00 – праздничный вагаз;

04:00 – гает-намаз;

04:05 – проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду’а.

04:30 – начало жертвоприношения.

Равиль хазрат подчеркнул, что праздничные мероприятия в республике будут организованы с соблюдением антиковидных мер:

– Курбан-байрам в Татарстане пройдет с соблюдением антиковидных мер. Противоэпидемические правила будут обязаны соблюдать все и в мечетях, в местах заклания. К ним относятся: обязательное использование в помещениях средств индивидуальной защиты и индивидуальных молитвенных ковриков, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. При этом в помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. В случае, если площадь мечети не вместит всех желающих, совершить гает-намаз и послушать праздничную проповедь можно будет на примечетской территории на открытом воздухе. Ранее ДУМ РТ рекомендовало людям пожилого возраста и тем, кто опасается за свое здоровье, отказаться от посещения общественных мест, в том числе гает-намазов в мечетях. Обряд жертвоприношения так же возможно совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом.

Далее выступил генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов. Он рассказал о целом ряде благотворительных инициатив, которые будут реализованы муфтиятом в Татарстане в дни празднования Курбан-байрама. В первую очередь, к ним относится раздача мяса курбан нуждающимся и социальным учреждениям:

– Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ планируется раздать около 25 тонн жертвенного мяса нуждающимся — многодетным, малоимущим и неполным семьям, одиноким людеям без опекунов, а также социальным учреждениям: казанский хоспис им. А. Вавиловой, школа-Интернат №1 для детей с отклонениями в умственном развитии, специальная коррекционная общеобразовательная школа-Интернат №4 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, АНО «Поволжский профилактический центр «Жизнь без диабета», центр реабилитации инвалидов «Восхождение», психоневрологический диспансер г.Зеленодольск, региональная общественная организация родителей детей-инвалидов РТ «Забота». Мясо жертвенных баранов также будет направлено в исправительные колонии Татарстана.

Еще одна благотворительная акция пройдет в поддержку тяжелобольных детей — в пользу двоих подопечных Фонда «Закят» объявлен сбор средств в рамках акции «Ты не один» – «Без синең белән»:

– Наш первый герой – 12-летний Артур Закиров. У мальчика ДЦП и симптоматическая эпилепсия. Стоимость реабилитационного курса составляет 60 000 рублей. Второй ребенок – Чулпан Ахметшина. Ей 10 лет. У девочки ДЦП, шунтированная гидроцефалия, эпилепсия, ЗПМР, ЗРР. Курс реабилитации стоит 100 000 рублей. Для оказания помощи этим детям можно отправить SMS-сообщение со словом ЗАКЯТ на 7715 (50 руб). Или ЗАКЯТ пробел СУММА, например, ЗАКЯТ 300. Также переводы принимаются на карту СБ 6390 0262 9014 6262 29 (Ильнур Махмутович А.). Назначение: Артуру или Чулпан.

В заключение спикер рассказал о благотворительной акции «Накорми нуждающегося» по сбору средств на заклание жертвенных животных:

– Каждый желающий может приобрести в фонде «Закят» ДУМ РТ барашка и передать мясо нуждающимся. Фонд принимает на себя решение всех организационных вопросов: от закупки до раздачи малоимущим. Также в фонде «Закят» можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами по процедуре жертвоприношения и получить рекомендации проверенных поставщиков жертвенных животных, которые контролируют забой. Услуги фонда – бесплатные. Стоимость барана – 10 000 рублей. Количество животных ограничено. Хочу напомнить, что мясо барашка, которого человек закажет в нашем фонде, полностью передадут нуждающимся. Телефон для справок: +7 (843) 225-33-22.

На вопросы шариатского характера ответил казый Казани, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков. В своей речи он разъяснил порядок совершения курбана:

– Курбан-байрам ежегодно отмечается в 10-день месяца Зуль-хиджа – в этом году эта дата выпадает на 20 июля 2021 года. По единогласному решению Совета казыев ДУМ РТ размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 36 000 рублей. Нисаб Курбана – это свободные за вычетом долгов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана, т.е. мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он имеет в наличии 36 тыс. рублей за вычетом долгов. Помните, если у вас нет нисаба, то вы не обязаны совершать курбан.

После выступлений журналисты задали спикерам множество вопросов, связанных с Курбан-байрамом. Так, их интересовал порядок определения нисаба, дозволенность проведения гаета в режиме онлайн, раздача жертвенного мяса представителям других конфессий и пр.

dumrt.ru