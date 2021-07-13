Торжество, посвященное 30-летию Аппарата Президента Республики Татарстан, состоялось сегодня в Казанском Кремле

В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, представители Кабинета Министров РТ, Государственного Совета РТ.

12 июня 1991 года ознаменовалось поистине историческим событием – тридцать лет назад состоялось всенародные выборы Президента Республики Татарстан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая перед собравшимися, отметил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня учреждения в Татарстане высшей государственной должности – поста Президента. Это решение сыграло особую роль в истории республики.

«Был сформирован Аппарат Президента РТ, призванный обеспечить деятельность главы республики. Становление этого института президентской власти проходило в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Татарстан приступил к созданию своей конституции, в которой необходимо было учесть национальные интересы республики», – напомнил он.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан за три десятилетия сумел многого добиться. Были реализованы не имеющие прецедентов программы по газификации, ликвидации ветхого жилья, программа социально-экономического развития на период 1996-2000 годов.

Приоритеты перспективного развития республики отражены в Стратегии развития РТ -2030.

«Благодаря проделанной колоссальной работе Татарстан сегодня является одной из динамично развивающихся опорных регионов страны. Мы успешно развиваем отношения с зарубежными партнерами, сформирована мощная экономическая и инновационная база, возросла инвестиционная привлекательность», – сказал Рустам Минниханов.

Предмет нашей особой гордости – развитие историко-культурного наследия, сохранение межнационального и межконфессионального мира и гражданского согласия, подчеркнул Президент Татарстана.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев напомнил, что Татарстан как регион принявший закон о государственном суверенитете первым после Российской Федерации принял решение об учреждении поста Президента Республики Татарстан, выборы были назначены в один и тот же день вместе с выборами Президента России.

В рамках мероприятия состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников. Государственные награды и знаки отличия вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Всего было награждено 22 человека, среди которых работники Аппарата Президента РТ, ветераны труда. В завершение состоялось общее фотографирование.

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