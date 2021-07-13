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Татарскую автономию Пензенской области посетила съемочная группа из Республики Татарстан

Татарскую автономию Пензенской области посетила съемочная группа из Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.07.2021 0 5

12 июля РОО «ТНКА Пензенской области» посетила съемочная группа из Республики Татарстан. Во главе с продюсером Эльвирой Содреевой они снимают документальный фильм о жизни татарского народа за пределами Республики Татарстан. Во главе с заместителем председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Алюшевым Р.Х. они посетили татарские села Пензенского региона, уделив особое внимание с.Усть-Уза, которое было основано в 1789 году и с.Средняя Елюзань являющимся одним из самых больших татарских сёл в Европе.

Во время посещения офиса РОО «ТНКА Пензенской области» состоялась плодотворная встреча, где актив автономии поделился своими проектами, рассказал о реализованных мероприятиях, планах и перспективах развития РОО «ТНКА Пензенской области», в деле сохранения традиций, языка, культуры и обычаев татарского народа.

Съёмочная группа акцентировала свое внимание на выставке книг, экспонатов, народных промыслов, которые были представлены в учебном классе и в зале заседаний.
Все перечисленные элементы войдут в документальный фильм🎞. Наши новые друзья надеются на дальнейшее сотрудничество с РОО «ТНКА Пензенской области», которое будет выражаться в информационном сопровождении мероприятий и проектов Татарской автономии.

Татарская автономия Пензенской области

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