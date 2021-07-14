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На программу татарской журналистики КФУ пришли заявления из семи регионов России

На программу татарской журналистики КФУ пришли заявления из семи регионов России

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 14.07.2021 0 3

На программу подготовки журналистов, созданную Институтом филологии и межкультурных коммуникаций КФУ совместно с агентством «Татмедиа», заявки поступили из семи регионов России.

«В 2020 году вместе со специалистами „Татмедиа“ мы подготовили новый учебный план для журналистов. Связанные с журналистикой предметы и практическую часть ведут ныне успешно и эффективно работающие журналисты. Большинство заявлений пришли из Татарстана, а также четыре заявления из Башкортостана, два — из Кировской области, по одному заявлению из Астраханской, Оренбургской, Пермской областей, республики Крым», — рассказал директор института Радиф Замалетдинов. Конкурс на одно место — три человека.

По новому плану, пять дней в неделю студенты будут обучаться в институте, а один день будет выделен для практики в «Татмедиа». «Практики начинаются уже с первого курса. Студенты сами выбирают редакцию», — отметил спикер.
Документы на данную программу принимаются до 25 июля. 26 июля абитуриенты сдают экзамен по татарскому языку.

tatar-inform.ru

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